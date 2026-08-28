Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Perito Moreno se llevó adelante el taller participativo del Plan de Cierre de Minas del proyecto Cerro Negro, operado por Newmont, junto a autoridades municipales, representantes de la empresa y referentes vinculados a la comunidad.

El Gobierno Provincial estuvo presente el Ministerio de Energía y Minería, a través de las secretarías de Estado de Minería, y de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero.

La actividad, contó con la participación de la secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello; el subsecretario de Geología y Minería, Facundo Hernández; el jefe de Departamento Coordinación de Inspecciones Zona Sur, Luis Lucero; la jefa de Departamento de Evaluación de Estudios Ambientales, Jesabel Schön; y la inspectora Ambiental de la Delegación Perito Moreno, Paola Vera.

También participaron los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo; y de Los Antiguos, Zulma Neira; además de Carolina Del Valle, directora de Medioambiente; Celika Nakamura y Alejandro Ojeda, del equipo de Medioambiente; y Leandro Marconi, del equipo de Desempeño Social y Comunidades, todos de Newmont Cerro Negro.

Así fue el dictado del curso de parte de Newmont. FOTO: GOBIERNO

Ley Provincial N° 3751

Santa Cruz tiene vigente la Ley Provincial N° 3751 de Cierre de Minas, normativa que establece la planificación anticipada del cierre para los proyectos mineros comprendidos por el régimen, la que define que el cierre se incorpora a la gestión integral de la actividad y se planifica desde las distintas etapas del proyecto, contemplando también las acciones correspondientes al post cierre.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3751 y tiene a su cargo la implementación, evaluación y seguimiento de las obligaciones vinculadas a los planes de cierre.

Este marco, permite al Estado Provincial intervenir de manera anticipada, estableciendo criterios, controlando su cumplimiento y promoviendo una planificación que contemple los aspectos ambientales, sociales y territoriales asociados al cierre de las operaciones.

En este sentido, los espacios de participación constituyen una herramienta prevista dentro del proceso de planificación, ya que permiten incorporar las expectativas, inquietudes y propuestas de autoridades, instituciones y comunidades respecto del futuro de los territorios vinculados a la actividad minera.

Instancia de articulación

Durante el taller, se abordaron diferentes aspectos relacionados con las distintas etapas de la actividad, la planificación del cierre, las alternativas de uso futuro del suelo y las posibilidades de desarrollo del territorio una vez finalizada la operación. El intercambio permitió poner en común distintas miradas y generar insumos para una planificación de largo plazo.

La jornada también permitió trabajar sobre la importancia de anticipar los procesos de cierre y construir capacidades durante la vida útil de los proyectos, evitando que esta instancia sea considerada únicamente como una etapa final. La planificación temprana permite identificar posibles impactos, establecer medidas de prevención y remediación, y prever alternativas para el territorio y las comunidades.

Desde el Gobierno Provincial, se destacó la importancia de generar instancias de articulación entre el Estado, las empresas, los municipios y las comunidades, con una mirada que permita compatibilizar el desarrollo de la actividad minera con la planificación territorial y el cuidado del ambiente.

De esta manera, el Ministerio de Energía y Minería continúa implementando la Ley Provincial N° 3751, fortaleciendo la presencia y el rol del Estado en la planificación y control de la actividad minera, y promoviendo una gestión responsable que contemple no sólo la producción y el desarrollo económico, sino también el futuro de los territorios y de las comunidades santacruceñas.