Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La decisión del Gobierno de Santa Cruz de convocar a la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la próxima paritaria docente, que fuera adelanto exclusivo de La Opinión Austral, generó una fuerte reacción por parte de ADOSAC, que calificó a la organización sindical como un “sindicato fantasma” y cuestionó su legitimidad para participar de las negociaciones salariales.

La polémica surgió luego de que trascendiera que UDA, gremio de alcance nacional, fue notificada formalmente para integrar la mesa de negociación colectiva del sector Educación prevista para el próximo 8 de junio, junto a ADOSAC y AMET.

Exclusivo: la convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia al gremio UDA.

Desde el sindicato provincial señalaron que la incorporación responde a una estrategia impulsada por las autoridades educativas y laborales de la provincia. “UDA es un gremio de orden nacional que, de la mano de Iris Rasgido (Presidenta del CPE) y el Secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena, se quiere meter en la paritaria de Santa Cruz al sólo efecto de garantizarle al gobierno manos para aplicar un ajuste feroz sobre los ya castigados bolsillos de la docencia”, expresaron.

En ese sentido, ADOSAC afirmó que la organización carece de representación efectiva dentro del sistema educativo santacruceño. “No sólo no tiene representación real en las escuelas ni participación en la lucha que viene sosteniendo la docencia provincial. Peor aún: no se conoce ninguna elección gremial que hayan realizado mediante la cual la docencia de Santa Cruz les haya dado aval para sentarse en una paritaria”, sostuvieron.

Asimismo, remarcaron que tampoco existen antecedentes de instancias orgánicas que respalden una eventual representación de los trabajadores por parte de UDA. “Mucho menos una asamblea o Congreso que les haya otorgado mandato para negociar, en nombre de la docencia, sus condiciones salariales o laborales”, agregaron.

El gremio también interpretó la medida como una señal de debilidad política por parte de la administración provincial. “El gobierno evidencia estar debilitado y por eso da manotazos de ahogado, por la simple y sencilla razón de que la docencia los condena por haberle mentido”, indicaron.

En el comunicado, ADOSAC elevó además el tono de las críticas hacia la gestión del gobernador Claudio Vidal. “Ningún gobierno en Santa Cruz se atrevió a ser tan antisindical como el gobierno del ex dirigente petrolero Claudio Vidal”, afirmaron.

La organización sindical vinculó la convocatoria de UDA con otras decisiones recientes adoptadas durante el conflicto educativo. “Otra provocación, y ya van… A los descuentos por paro, las amenazas de quitar licencias gremiales y las persecuciones en las escuelas, ahora se suma este intento de meter en la paritaria un sello de goma que no representa a nadie”, señalaron.

Por último, ADOSAC advirtió que la posibilidad de alcanzar acuerdos dependerá de la voluntad del Ejecutivo de sostener una negociación genuina. “Si no hay negociación de buena fe, difícil será llegar a un acuerdo con el gobierno. La docencia santacruceña ya eligió quiénes defienden sus derechos en la calle y en cada conflicto: es ADOSAC”, concluyeron.

Tal como adelantó este medio, la incorporación de UDA constituye una de las principales novedades del cronograma de paritarias anunciado por el Gobierno provincial. La negociación docente está prevista para el 8 de junio, luego de las reuniones correspondientes a la Administración Central y al sector Salud, en un contexto marcado por el conflicto salarial y las medidas de fuerza impulsadas por el principal gremio docente de la provincia.

Leé más notas de La Opinión Austral