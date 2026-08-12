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Adrián Mansilla, hermano del expolicía Rubén Mansilla asesinado en mayo de 2024 en un robo, habló con La Opinión Austral -transmisión en vivo de la lectural del fallo- y mostró el descontento familiar por la sentencia judicial en la que Lukas Seijas fue condenado a 12 años de cárcel y Facundo Ismael Díaz fue absuelto.

Lukas Seijas fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Rubén Mansilla, el policía asesinado afuera de un pub de Río Gallegos.

Una vez dictada la sentencia, los familiares de Rubén Mansilla reclamaron a la Justicia ante la absolución de Facundo Ismael Díaz.

“Dejan libre a un asesino, un asesino queda libre“, dijo a La Opinión Austral, Adrián Mansilla, hermano del policía asesinado en la madrugada del 25 de mayo de 2024.

“¿Qué le queda a la sociedad? Hay un asesino en su casa tranquilo mientras mi hermano está 10 metros bajo tierra“, dijo visiblemente conmocionado.

“Queremos perpetua para los dos, perpetua“, disparó más adelante.

La familia Mansilla fuera de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sentencia

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial resolvió condenar a Luka Maximiliano Seijas a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, previsto y reprimido por el artículo 165 del Código Penal.

Luka Seijas fue condenado a 12 años de prisión. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Seijas los accesorios legales y el pago de las costas procesales, conforme al artículo 29, inciso 3° del Código Penal.

Como parte de la resolución, los jueces dispusieron mantener el estado de detención de Seijas en la dependencia penitenciaria que corresponda y comunicar lo resuelto a las autoridades nacionales.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La sentencia fue firmada por el juez Jorge Daniel Yance, la jueza subrogante Yamila Borquez y la presidenta del tribunal, María Alejandra Vila, con la intervención de la secretaria Gabriela Mansilla.

Facundo Ismael Díaz fue absuelto. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro de los puntos centrales del fallo, el tribunal resolvió absolver a Facundo Ismael Díaz respecto del delito de homicidio en ocasión de robo que le había sido atribuido en carácter de coautor.

La decisión se tomó por falta de acusación. En consecuencia, la Cámara ordenó hacer cesar todas las medidas cautelares y restricciones legales que habían sido impuestas a Díaz durante el proceso.