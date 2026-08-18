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El Gobierno de Santa Cruz decidió solicitar la renuncia de Christian Andrés Brizic al cargo de director ejecutivo de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), en una modificación que abre un nuevo capítulo en la conducción del organismo encargado de la recaudación provincial.

Christian Brizic, extitular de la ASIP.

Según la información a la que pudo acceder La Opinión Austral, hasta el pasado viernes el principal nombre para suceder a Brizic era el de Favio Vázquez, un dirigente con trayectoria en distintas gestiones provinciales, fuerte vinculo con el Kirchnerismo, y antecedentes tanto en el gobierno de Alicia Kirchner como durante la administración de Daniel Peralta.

Vázquez ocupó un cargo clave durante la gestión de la exgobernadora Kirchner al convertirse en el presidente del primer directorio electo de la Caja de Servicios Sociales (CSS). Previamente también había formado parte de la estructura estatal durante el gobierno de Peralta, cuando se desempeñó como director provincial de Contrataciones de la Secretaría de Hacienda.

Septiembre de 2022: la por entonces gobernadora Alicia Kirchner ponía en funciones a Favio Vázquez como presidente del primer directorio electo de la Caja de Servicios Sociales, en un acto en Casa de Gobierno.

Su posible llegada a la ASIP comenzó a tomar fuerza en los últimos días, pero también generó cuestionamientos relacionados con su pasado político y su paso por anteriores administraciones provinciales.

La “no-bienvenida”

En medio de esa discusión, según trascendidos, este martes por la mañana apareció una llamativa imagen en la cartelera ubicada en el ingreso del edificio de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos.

Se trata de una fotografía modificada mediante inteligencia artificial en la que aparecen la exgobernadora Alicia Kirchner y Favio Vázquez durante el momento de su asunción en el directorio de la Caja de Servicios Sociales.

En la imagen, Vázquez aparece sosteniendo el decreto de designación. Sin embargo, el documento fue intervenido y en la versión exhibida en la ASIP figura una frase contundente: “No más kirchnerismo en la ASIP”.

La aparición del mensaje se produjo justamente cuando el nombre de Vázquez era señalado como el principal candidato para ocupar la conducción del organismo.

Finalmente, Vázquez no será el reemplazante

Sin embargo, según pudo confirmar La Opinión Austral, el escenario cambió durante las últimas horas.

Favio Vázquez finalmente no será el nuevo titular de la ASIP, pese a que hasta el viernes aparecía como la principal alternativa para suceder a Brizic.

La definición deja nuevamente abierta la sucesión al frente del organismo y, de acuerdo con la información obtenida por este medio, una mujer sería quien finalmente suceda a Brizic.

Por el momento no trascendió oficialmente el nombre de la futura titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos.

El recambio se produce en un organismo estratégico para la administración provincial, por su rol en la recaudación y en el esquema financiero del Estado santacruceño.