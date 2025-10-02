Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, cuatro de los cinco vocales decidieron desplazar del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia a Daniel Mariani. En su lugar, fue designada Reneé Guadalupe Fernández, abogada que lleva 8 años como vocal en el máximo órgano judicial de Santa Cruz.

La abogada Reneé Fernández fue nombrada vocal del Tribunal Superior de Justicia en diciembre del 2017 por 13 votos a favor, una abstención y 5 votos negativos. Poco después fue puesta en funciones por el Decreto N° 1170/1, firmado por la entonces gobernadora Alicia Kirchner.

El decreto de la designación de Reneé Fernández como vocal del TSJ en enero del 2018.

Fernández era hasta ese momento Integrante de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial, lugar al que llegó por concurso. Ya por entonces venía teniendo conflicto con el Gremio Judicial, quien había pidió su Jury para que se la investigue por presunto abuso de autoridad, maltrato laboral y trato indecoroso hacia los agentes, autoridades y justiciables; también por morosidad en la tramitación de las causas; por incumplimiento de los deberes a su cargo; por omisión del deber de excusarse en casos concretos y por ignorancia inexcusable del derecho. Estas acusaciones no prosperaron.

Meses atrás, los vocales del TSJ Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta, junto a la diputada Adriana Nieto, autora de la ley que elevó de 5 a 9 la cantidad de vocales.

Antes de cumplir funciones en el Poder Judicial, había sido apoderada del Frente Para la Victoria Santacruceña. Además, durante muchos años cumplió su profesión de abogada en el ámbito privado con algunas causas resonantes, como haber sido la abogada defensora de la familia del policía Jorge Sayago, quien falleciera en un enfrentamiento con trabajadores petroleros en 2006. También estuvo en la ANSES, función que también concursó. En diciembre del 2004 renunció a la Secretaria Legal y Técnica de la gobernación, cuándo Sergio Acevedo era gobernador. Y tras eso, volvió a la actividad privada.

La vocal Reneé Fernández y el abogado Diego Lerena.

En los últimos años tuvo un conflicto con el exjuez de cámara Diego Lerena, quien fue destituido en septiembre del 2024 por haber liberado a un detenido en una causa por abigeato. Lerena impulsó un juicio político contra Fernández por no haberse apartado en una causa que involucraba a un pariente. El caso fue archivado por la sala Acusadora.

Su otra pasión: Reneé Fernández (en el centro) con la agrupación con la que baila tango.

Reneé Fernández tiene, además del derecho, otra pasión: es bailarina de tango. De hecho, suele participar de eventos donde muestra sus habilidades en esa danza ciudadana. Es separada y actualmente está en pareja.