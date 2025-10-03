Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa días de disputa y controversia luego de que dos nuevos vocales juraran para ampliar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el cual pasó de tener cinco miembros a tener un total de nueve. Sergio Acevedo y José Antonio González Nora fueron puestos en funciones por Daniel Mariani, quien hasta el jueves se desempeñaba como presidente de máximo órgano judicial provincial.

Daniel Mariani, integrante del Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En sintonía con la vorágine con la que están transcurriendo estos grandes cambios institucionales, el propio Mariani fue destituido de su cargo y ahora la nueva presidenta del TSJ es Reneé Guadalupe Fernández.

La abogada lleva ocho años como vocal en el TSJ. Fue integrante de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial. Además, antes de cumplir funciones en el Poder Judicial, había sido apoderada del Frente Para la Victoria Santacruceña. Además, durante muchos años cumplió su profesión de abogada en el ámbito privado . También estuvo en la ANSES.

Reneé Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia, erigida presidenta del TSJ en reemplazo de Mariani.

En los últimos años tuvo un conflicto con el exjuez de cámara Diego Lerena, quien fue destituido en septiembre del 2024 por haber liberado a un detenido en una causa por abigeato. Lerena impulsó un juicio político contra Fernández por no haberse apartado en una causa que involucraba a un pariente. El caso fue archivado por la sala Acusadora.

El exjuez Diego Lerena promovió nuevamente el pedido de juicio político contra Reneé Fernández, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

El caso

Se trata de un caso que tuvo gran relevancia y repercusión judicial, a fines del año pasado. El por entonces juez Diego Lerena dispuso la liberación de Oscar Núñez, quien había sido condenado en una megacausa de abigeato, donde se lo halló culpable de robarse cerca de mil cabezas de ganado en 2014 junto a sus capataces. El empresario fue condenado a 10 años de cárcel, pero luego el Tribunal Superior de Justicia redujo la sentencia a seis años y seis meses.

Diego Lerena, exjuez.

En el medio, Lerena ordenó que quedara libre, cuando se encontraba subrogando el Juzgado de Recursos, en diciembre de 2023, dando el visto bueno a un hábeas corpus de la defensa. Horas más tarde, en un fallo relámpago, el Tribunal Superior de Justicia ordenó nuevamente su detención.

La medida tomada por Lerena fue tratada por el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Santa Cruz que resolvió destituirlo en el cargo que ostentaba como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial.

Tras dejar el cargo, Lerena presentó el juicio político contra Reneé Fernández, acusándola de haber intervenido ilegalmente en una causa penal en la que él mismo fue investigado y posteriormente destituido, y de haber ocultado un parentesco con uno de los querellantes en el caso.

Nueva presentación en la Legislatura

La denuncia terminó por ser archivada, pero en julio de este año, según pudo conocer La Opinión Austral, Lerena volvió a reiterar el pedido, y la presentación está en análisis en la Cámara de Diputados.

Primera foja de la nueva presentación de Lerena para solicitar el juicio político en contra de Reneé Fernández. Ingresó por mesa de entrada en la Legislatura, en julio de este año.

La Opinión Austral tuvo acceso al documento presentado por el exjuez Lerena en la Legislatura. Son 26 fojas en las que promueve, una vez más, el juicio político contra la ahora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández. El documento ingresó por mesa de entrada, el 14 de julio de 2025.

En la primera de las hojas, se lee: “Reitero la denuncia solicitando el inicio de juicio político a la vocal (NdR: hoy presidenta) del Tribunal Superior de Justicia”.

Legislatura de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Que en ejercicio del derecho de todo ciudadano, y habiendo tomado conocimiento de que se ha dispuesto el archivo por cuestiones formales de mi anterior presentación, y por los derechos constitucionales que se podrían ver conculcados, el interés público involucrado y la gravedad institucional que supone la omisión del tratamiento del fondo de la cuestión, es que vengo nuevamente a solicitar el inicio del proceso institucional de juicio político en contra de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández por la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de su intervención tanto en el proceso de enjuiciamiento seguido en mi perjuicio como en la causa de origen que sirviera para lograr mi destitución del cargo de juez de la Excm.a Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, caratulada: “Núñez, Oscar Raúl, Soto Omar Alcides s/abigeato agravado en concurso real con abigeato agravado (cuatro hechos en concurso real) en concurso real con estelionato en grado de tentativa y Arrechea Juan Carlos s/abigeato agravado en concurso real con abigeato agravado (4 hechos en c/r)” Expte. N° n-5786/17″, actualmente radicada ante el TSJ de la provincia de Santa Cruz”, añade el escrito.

