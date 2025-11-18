Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el acto que encabezó el gobernador Claudio Vidal en El Calafate, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, calificó como “un momento muy esperado” la firma del decreto final que habilita la cesión de las 10 áreas que YPF traspasó a Fomicruz y que luego fueron licitadas y adjudicadas a siete empresas. El dirigente sindical destacó que este paso permitirá poner en marcha los yacimientos a partir del 1° de diciembre, reimpulsar la actividad hidrocarburífera en la zona norte y generar empleo en comunidades muy afectadas por la caída productiva.

En diálogo con La Opinión Austral que desplegó una cobertura especial del acto, Güenchenen remarcó que la salida de YPF de los campos convencionales fue “un golpe muy fuerte”, especialmente porque la petrolera estatal tenía en Santa Cruz su mayor yacimiento convencional del país. Sin embargo, celebró que se haya alcanzado un acuerdo que contempla una inversión de USD 1.259 millones para los próximos seis años, destinada a levantar producción, recuperar pozos y generar nuevas fuentes de trabajo.

Compromiso ambiental y recuperación de la actividad

El dirigente del SIPGER subrayó que el acuerdo que en su moment se firmó con YPF y que el gobernador calificó de “histórico”, también incorpora el plan de remediación ambiental comprometido por la petrolera nacional, que incluirá cuadrillas específicas, equipos de workover y personal dedicado al abandono seguro de pozos.

“Esto es generación de empleo, es recuperar actividad. Venimos de meses muy oscuros y hoy empieza a aclarar”, expresó el dirigente gremial a LOA.

En ese punto, y consultado sobre la necesidad de sostener la paz social en la zona norte, Güenchenen coincidió en que es un objetivo central para garantizar el desarrollo de los nuevos proyectos. “La paz social se mantiene si está el compromiso de todos. El gobernador fue muy claro y esperamos que las nuevas empresas den el impulso que necesitamos para levantar la actividad que YPF abandonó cuando descubrió Vaca Muerta”, afirmó.

Reuniones con nuevas operadoras y reclamo por información completa

El secretario general confirmó que ya mantuvieron reuniones con las compañías adjudicatarias, que mostraron “mucho interés y ganas de empezar a operar”. No obstante, advirtió que YPF aún no entregó toda la documentación técnica necesaria para que las nuevas operadoras tengan un panorama completo del estado de los yacimientos.

“Es información clave para evitar inversiones duplicadas. Sin esos estudios, se pierde tiempo y recursos. Necesitamos que YPF entregue todo para que el proceso sea rápido y eficiente”, señaló.

Situación social crítica y el apoyo a la ley 90/10

Güenchenen reconoció que el contexto social de la zona norte es delicado, en línea con la crisis que atraviesa todo el país por la falta de empleo. “Santa Cruz y especialmente el norte han sido muy golpeados. Es hora de poner en marcha la provincia, de activar nuestras actividades productivas para que la gente vuelva a trabajar”, agregó.

En ese punto respaldó enfáticamente la implementación de la ley 90/10, que hoy rige en la provincia, priorizando la mano de obra local. “No es negociable. Primero los trabajadores de Santa Cruz. Esa excusa de que no hay gente capacitada ya caducó. Las empresas llevan años operando en la provincia y nunca se preocuparon por capacitar. ¿Cómo van a tener experiencia si no les dan la oportunidad? Es hora de darle trabajo a nuestros vecinos”, enfatizó.

Finalmente se mostró expectante por la etapa que viene. “Si seguimos este camino, vamos a sacar la provincia adelante”, concluyó.