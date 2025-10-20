Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del acto de apertura de sobres de la licitación para operar las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a la provincia de Santa Cruz —encabezado este lunes por el gobernador Claudio Vidal junto al presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera—, Rafael Güenchenen, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER), afirmó que “estábamos esperando este momento hace mucho tiempo”.

En diálogo con Mediática Digital, Güenchenen señaló que “para nosotros es muy importante esto; creo que podemos decir que estamos en el inicio de una nueva etapa, una actividad petrolera en todo lo que es la zona norte, con la salida de YPF y con la llegada de nuevas empresas”.

En esa línea, consideró que “permite reactivar los campos que YPF abandonó ya hace algunos años, con los planes de inversiones que llevaban a esto: a que YPF definitivamente termine saliendo de los yacimientos maduros, los yacimientos convencionales”, y agregó: “Lo hizo en todo el país y en Santa Cruz lo termina de hacer. Estas son las políticas del gobierno nacional, que viene con estas ideas de sacar a las empresas del Estado de aquellos lugares donde no se genera la ganancia que están esperando”.

“Para que muchos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo”

Para el dirigente gremial, “es una nueva etapa y va a haber que ponerle mucha cabeza para poder reactivar estos yacimientos y poder generar que muchos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, a recuperarlos y ponerlos en los yacimientos que perdieron producción de una forma tremenda. Volverlos nuevamente a los niveles que tenían no mucho tiempo atrás”.

Consultado acerca de la Ley 90/10, que prioriza el empleo para residentes santacruceños, destacó que su implementación “es muy importante para todos los vecinos de Santa Cruz“. Añadió que “en la actividad petrolera tenemos muy regulado esto; de hecho, no tenemos ni siquiera un 10 por ciento de trabajadores de afuera. Prácticamente un 99,9 por ciento del sector que me toca representar son todos de Santa Cruz”.

Seguidamente, remarcó: “Pero sí sé que la actividad minera tiene muchos trabajadores de afuera (…) va a ayudar a darle la oportunidad a muchos vecinos de la provincia para que puedan incorporarse a esos trabajos”. También lamentó que “esto se tendría que haber hecho muchos años antes”.

Para cerrar, expresó: “Las excusas de las empresas siempre son que no hay mano de obra calificada, pero tampoco se han ocupado de preparar a los trabajadores de acá”, por lo que consideró que la Ley 90/10 “es algo muy importante y ahora hay que aplicarlo, y las empresas lo tienen que entender”.

