En un nuevo giro en la polémica por el juicio político a Fernando Basanta, el Fiscal de Estado de Santa Cruz, Dr. Ramiro Castillo, respondió con dureza a las declaraciones del abogado Sergio Macagno, quien había afirmado a La Opinión Austral que la Fiscalía “no instó la acción penal” en la denuncia que derivó en el pedido de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Castillo calificó de infundadas las acusaciones y aseguró que la presunta inacción estatal se explica por una falla del propio denunciante. “La explicación es sencilla y contundente: la presunta inacción queda opacada por una omisión procesal básica cometida por el propio Macagno”, afirmó el funcionario.

el pasado lunes 3 de noviembre

“Macagno ignoró la ley”

En su réplica, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el Fiscal de Estado sostuvo que el abogado no se constituyó como querellante particular, un paso procesal fundamental para impulsar una investigación penal y recurrir decisiones como el archivo.

“El denunciante omitió –por desconocimiento o descuido– constituirse como querellante. Esta circunstancia es de relevancia capital en el procedimiento penal”, explicó Castillo.

Recordó además que, aunque los delitos denunciados son de acción pública —nombramiento y aceptación ilegal de cargo según el artículo 253 del Código Penal—, la ley otorga al querellante facultades para controlar la instrucción y dar impulso procesal.

“Al no adoptar esta figura, se privó de la potestad legal para recurrir el archivo y quedó supeditado exclusivamente a la acción de oficio del Ministerio Público Fiscal”, agregó.

Macagno: “No se me dio la posibilidad de apelar el archivo”

Tras la defensa de Basanta ante la Sala Juzgadora, Macagno se mantuvo firme en su acusación. Consultado por las críticas del vocal del TSJ respecto al trámite penal, Macagno dijo a La Opinión Austral: “No apelé el archivo de la causa porque no se me dio la posibilidad”, y añadió que había informado la situación al Fiscal de Estado para que actuara.

“Informé dos días después al Fiscal de Estado para que, en sus deberes constitucionales, pida el desarchivo e inste la acción penal”, sostuvo.

Castillo: “Busca encubrir su propia torpeza”

El Fiscal de Estado rechazó ese planteo y lo atribuyó a una estrategia defensiva del denunciante. “La atribución de responsabilidad a la Fiscalía de Estado no tiene sustento. El señalamiento de Macagno intenta desviar la atención de su propia omisión procesal”, aseguró.

Castillo fue aún más contundente al cerrar su descargo: “La crítica aparece como una excusa de quien pretende alegar en su favor su propia torpeza”.

El cruce entre ambas partes se suman a un proceso político y jurídico de alto impacto institucional, que derivó en el juzgamiento y posterior absolución del vocal del Tribunal Superior de Justicia Fernando Basanta, al no contarse con los votos suficientes en la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados para sostener la acusación.