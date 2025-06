Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se llevó adelante en Río Gallegos el II Congreso Nacional sobre Falsas Denuncias, una problemática que crece en Argentina y en los países de la región a pasos agigantados. El encuentro organizado por la Dr. Elba Soria busca concientizar a la sociedad sobre este flagelo social.

La Opinión Austral estuvo presente en el evento que se llevó adelante en un hotel céntrico de la ciudad y entrevistó a los referentes del congreso que llegaron desde diferentes puntos del país. Hubo un gran apoyo al proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada que busca incrementar las penas para quienes practiquen falsas denuncias.

Ramón Lucio Dupuy dijo a La Opinión Austral que se trató de una “jornada de suma importancia, realmente las falsas denuncias matan. Soy un testigo que a mi nieto Lucio lo mataron con siete falsas denuncias al recuperar la tenencia su progenitora y su novia. Trae consecuencias terribles para toda la familia“, “siempre vamos a apoyar estas iniciativas que lleva adelante la doctora Elba Soria”, organizadora del encuentro.

El encuentro contó con gran participación. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Más adelante, precisó que fue una grata sorpresa el encuentro con la secretaria de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Río Gallegos, Julia Chalub: “Fue una gran sorpresa, abrimos una puerta para trabajar con la problemática que hay con la niñez aquí en Río Gallegos“, “fue un encuentro positivo y esperamos continuar dialogando”.

“Nosotros seguimos recorriendo nuestro país concientizando la problemática que hay con los niños, niñas y adolescentes, ellos sí son los perjudicados por las falsas denuncias. La separación de los padres muy pocos chicos la superan. Muy pocos chicos. Más el dolor de no ver a tu papá o a tu mamá, eso es gravísimo”, sentenció.

Ramón Dupuy, dialogó con La Opinión Austral en su paso por la ciudad.

Por su parte, Silvia Dupuy, resaltó en la apertura del congreso que “estamos representando a nuestro nieto, honrándolo, pero eh buscando que no haya otro Lucio. Nosotros en estos 3 años y 6 meses hemos comenzado una lucha con una promesa que le hicimos que tenía que haber un cambio. A nosotros nos falló el Estado en La Pampa, nos falló todo”.

“Promulgamos una ley, la ley salió. Hoy por hoy ya está la capacitación para todo el personal de la Justicia. Gente que se puede anotar y los invito a que entren a la página del SENAF, Crecer en Familia. Todo el mundo puede hacer una capacitación de 2 horas. Lo hacen en el tiempo que quieran y salen certificado por Nación y Es importante que todo el mundo lo tenga”, “lamentablemente en todas las provincias, no es Río Gallegos la excepción, pasan y hay muchos Lucios. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber un cambio”.

“Nosotros abrimos el corazón, como lo abro cada vez que vamos a una provincia y tengo que exponer y decir todo lo que sufrió mi nieto, es para que ustedes reciban esa información y puede pasar, quizás a ustedes no, pero a su familia, un familiar, un vecino. Lamentablemente no estamos enteros, estamos rotos, rotos por dentro, pero no queremos que otra familia sufra lo que nosotros hoy a 3 años y medio estamos sufriendo”, confesó.

El psicólogo forense, Pablo Suárez de Lima. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Acusaciones

El psicólogo forense, Pablo Suárez de Lima, dijo por su parte a La Opinión Austral que “queremos visualizar la problemática mundial de las falsas denuncias, pero me gusta aclarar que son falsas acusaciones. Las denuncias son verdaderas“, diferenció.

Realizada la diferencia, el profesional marcó que “las acusaciones falsas tienen dos diferencias: Una es la intencional que es la que hace daño y hay malicia. La segunda surge de una equivocación y una mala interpretación, esta es la que surge en las instituciones educativas cuando se denuncia a un docente. En muchos casos suelen ser mamás y papás que interpretan algún dicho del niño y se interpreta que hubo un abuso. Es una bola de nieve que no se detiene”.

El profesional advirtió que debería ser la Fiscalía -encargada de una investigación Judicial- la que garantice un proceso justo para los que padecen en falsas denuncias. “Sucede que en las hipótesis no son tenidas en cuentas las falsas denuncias y se convencen que la denuncia es real y tratan de investigar en favor de esa es la única hipótesis y el resultado es que no se investiga como corresponde. Esto genera que mucha gente inocente esté en los penales“.

Andrea Guacci, referente de mujeres contra falsas denuncias. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Por su parte, Andrea Guacci, referente de mujeres contra falsas denuncias, dijo a La Opinión Austral que “no hay una penalidad que sea equiparable a las consecuencias que hay en relación a las denuncias falsas principalmente de género y el impedimento de contacto”, “inicio una investigación y llego a la senadora Carolina Losada y trabajamos en el proyecto de ley que tiene dictamen para ser debatido en el Senado de la Nación“.

Celebró el avance que hay en Argentina respecto a la problemática, “todo lo que se hace es un paso más. En el senado se trabaja mucho y será la sociedad la que empuje al Congreso para que se convierta en ley“, “el camino correcto es la justicia, la verdad y la igualdad. Hoy lamentablemente estamos en un gran desequilibrio radical respecto a la violencia de género y un relato tomado como cierto sin certificar que sea falso o no”.

Graciela Riquelme, mamá del docente Facundo Díaz.

Graciela Riquelme, mamá de Facundo, el docente que padeció una falsa denuncia en Río Gallegos, también fue entrevistada por La Opinión Austral. “

“La sociedad debe comprender lo que es una falsa denuncia, hay que tomar verdadera consciencia de lo que realmente implica”.

Del trabajo sobre la vía parlamentaria tanto en Santa Cruz como en Nación, señaló que “en la provincia pedimos que salga la ley Facundo, hay pedidos de muchas provincias para que se sancionen y ellos adhieran para ponerla en vigencia. Hay muchos docentes que padecen el mismo flagelo que mi hijo”. Asimismo, dijo que acompaña el proyecto de ley de la senadora “Carolina Losada, es una luchadora y ojalá que pueda sacar adelante la ley”.

Retomando la actualidad de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, precisó que solicitaron en diferentes oportunidades “que sancionen la Ley Facundo, solicité que acompañen a los docentes porque entran de jóvenes a trabajar y que los acompañen en todo momento y no que lo abandonen”, “la ley es necesaria y urge la ley tanto en Santa Cruz como en el país”.

De esta manera, se desarrolló el II Congreso Nacional sobre Falsas Denuncias impulsado por la Dra. Elba Soria que contó con la participación de un gran público en la ciudad de Río Gallegos para continuar debatiendo sobre este flagelo que afecta a cientos de familias en Argentina y también en los países de la región.