Luego del anuncio realizado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, respecto de la reactivación de las represas hidroeléctricas, una de las obras de infraestructura energética más grandes del país, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, destacó que se trata de una “excelente noticia para la provincia y para la República Argentina”.

El funcionario hizo hincapié en que “es una obra de gran magnitud y seguramente, por los tiempos que vivimos, debe ser una de las más importantes”. La continuidad del proyecto fue posible después de intensas gestiones encabezadas por el mandatario provincial.

Empleo y movimiento económico

Mata señaló que la reactivación de las represas traerá alivio económico y laboral para Santa Cruz, particularmente para las localidades cercanas al emprendimiento. “Realmente esto va a traer tranquilidad económica y laboral a la provincia y a sus habitantes cercanos en particular”, afirmó.

En una primera etapa, alrededor de 150 trabajadores ya se encuentran realizando los exámenes médicos correspondientes para comenzar sus tareas en los próximos días, lo que marcará el inicio del reinicio de las actividades.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Trabajo, el proyecto podría convocar entre 1.800 y 2.100 trabajadores de manera directa, a lo que se sumará una importante cantidad de empleo indirecto vinculado a proveedores, transporte y servicios.

Articulación con empresas y gremios

El ministro adelantó que en los próximos días se comenzará una ronda de diálogo con las empresas responsables de la obra, entre ellas la firma Gezhouba; y con los gremios involucrados, especialmente el sector de la construcción.

El objetivo será garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en la provincia, particularmente la Ley 3141, conocida como “90/10”, que promueve la contratación de mano de obra local. “Vamos a trabajar para que nuestros trabajadores tengan la posibilidad de un empleo digno, remunerado y con toda la seguridad social correspondiente”, subrayó Mata.

Impacto en las localidades

La reactivación de las represas tendrá un impacto directo en localidades como Comandante Luis Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, donde históricamente la obra generó actividad económica, empleo y desarrollo para las comunidades.

El titular de la Cartera Laboral recordó que el proyecto cuenta con aproximadamente un 40% de avance, por lo que su continuidad permitirá retomar una obra estratégica que dinamiza a distintos sectores productivos. “Cuando se mueve la industria de la construcción, que es la madre de todas las industrias, se activan muchas otras actividades: el comercio, el transporte, los proveedores y distintos servicios”, concluyó.

