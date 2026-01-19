Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reactivación de la represa Jorge Cepernic, también conocida como La Barrancosa, entró en una etapa decisiva tras el ingreso de US$ 136 millones correspondientes al crédito internacional chino. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, quien aseguró que el objetivo del Gobierno provincial es “tratar de que en dos años y medio o tres la obra esté terminada”, luego de más de un año de paralización.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el funcionario sostuvo que se trata de la obra pública más importante que permanece en ejecución en la Argentina y remarcó el impacto que tendrá en el empleo, la actividad económica regional y la matriz energética del país. “Es una obra demasiado atrasada y debe finalizarse lo antes posible”, afirmó.

Álvarez explicó que Energía Argentina S.A. (ENARSA), comitente de la obra, ya recibió en el país los US$ 136 millones del desembolso, mientras que otros US$ 14 millones permanecen en China para el pago directo de turbinas y equipamiento fabricado en ese país. Según precisó, esos fondos deberán transferirse a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Represas Patagonia en las próximas horas para dar inicio formal a la reactivación de los trabajos.

“El proceso está en el tramo final. Quedan por destrabar algunas cuestiones técnicas y administrativas entre ENARSA y la UTE, pero entendemos que más del 95% de los temas ya están acordados”, indicó el ministro. La obra se encuentra detenida desde mediados de 2023, lo que obligará a reacondicionar campamentos, bases operativas y equipamiento antes de retomar las tareas de construcción.

Barrancosa, el primer frente de obra

El reinicio de los trabajos se concentrará inicialmente en la represa Jorge Cepernic/Barrancosa, que cuenta con un avance cercano al 42%. Allí se deberán completar las tareas civiles, instalar las tres turbinas ya fabricadas y avanzar con la conexión al sistema interconectado nacional a través de la estación transformadora de Comandante Luis Piedra Buena.

“El cronograma debe acelerarse. Necesitamos colocar las turbinas, terminar los trabajos civiles y avanzar en la interconexión. Si logramos una buena productividad, podremos plantear luego el reinicio de Cóndor Cliff”, explicó Álvarez, en referencia a la segunda represa del complejo, que actualmente presenta un avance del 20%.

Empleo y ley 90/10: prioridad santacruceña

Uno de los ejes centrales de la reactivación será la generación de empleo local. El ministro estimó que la obra demandará entre 1.600 y 1.800 puestos de trabajo directos en Barrancosa, además de una cifra similar de empleos indirectos en servicios, logística y provisión de insumos.

En ese marco, ratificó la plena vigencia de la ley provincial 90/10, que establece un piso del 90% de mano de obra local en las grandes obras. “El 90% debe ser el piso y no el techo. Tenemos que tratar de que la mayor cantidad de trabajadores sean santacruceños”, subrayó.

Los ministros Jaime Álvarez y Ezequiel Verbes junto con representantes de la empresa Gezhouba y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Álvarez detalló que la UTE ya comenzó a convocar trabajadores para evaluar disponibilidad y especialidades, y que las incorporaciones se realizarán de manera paulatina, según las necesidades técnicas de la obra. Solo en caso de faltar alguna especialidad específica se recurrirá a personal de otras provincias.

Capacitación y empleo de largo plazo

Consultado sobre la disponibilidad de mano de obra calificada, el ministro defendió la capacidad de los trabajadores santacruceños y planteó la necesidad de profundizar los programas de capacitación. “No es una obra de seis meses, es una obra que llevará años. Siempre estamos a tiempo de capacitar a nuestros jóvenes junto con los sindicatos y los organismos provinciales”, afirmó.

La represa aguas abajo “Jorge Cepernic” es la que está más avanzada del complejo hidroeléctrico.

En ese sentido, remarcó que la experiencia adquirida en la represa permitirá que muchos trabajadores locales construyan un perfil técnico que luego les abra oportunidades en obras de infraestructura de gran porte en otras provincias.

Articulación con sindicatos y municipios

El ministro confirmó que el Gobierno provincial mantiene una mesa de trabajo permanente con la UOCRA y otros actores clave. Señaló que existe “plena predisposición” del gremio de la construcción para avanzar con el reinicio de la obra, dado el alto nivel de desocupación y subocupación en el sector.

Además, recordó que el gobernador Claudio Vidal encabezó reuniones con directivos de las empresas chinas y con representantes de los municipios de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, con el objetivo de garantizar que el impacto económico de la obra se refleje en toda la región.

Álvarez destacó que la represa Jorge Cepernic es clave para el fortalecimiento de la matriz energética nacional, al tratarse de una fuente de energía limpia, renovable y de largo plazo. “Esta obra tendría que haber empezado a generar energía hace tiempo”, afirmó.