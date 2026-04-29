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En el marco del Informe de Gestión presentado ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó algunas precisiones sobre el estado de las represas hidroeléctricas del río Santa Cruz, uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

En ese sentido, las respuestas, incorporadas dentro del apartado de preguntas vinculadas a energía e infraestructura, confirmaron que el complejo de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -que incluye las represas Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) y La Barrancosa (Jorge Cepernic)- continúa en ejecución, aunque bajo un esquema técnico-administrativo que fueron detallados en anexos del informe.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles en el informe de gestión en el Congreso.

En cuanto al avance físico, el Gobierno informó que las obras presentan distintos niveles de ejecución según cada componente del proyecto. En particular, se consignó que los trabajos en la represa Cóndor Cliff registran un grado de avance menos significativo, mientras que La Barrancosa presenta un progreso mayor, en línea con la planificación original de etapas.

Las obras presentan distintos niveles de ejecución según cada componente del proyecto.

Por otra parte, respecto al avance financiero, se indicó que el proyecto continúa bajo el esquema de financiamiento internacional acordado originalmente, con participación de entidades bancarias extranjeras. En ese marco, el informe menciona la existencia de desembolsos ya realizados y la continuidad de los compromisos financieros, aunque sujetos a revisiones en función del ritmo de obra y las condiciones contractuales vigentes.

Río Santa Cruz. Sector de La Barrancosa en obra para la construcción de una de las represas.

En relación con los aspectos contractuales, la Jefatura de Gabinete señaló que las represas se desarrollan en el marco de contratos firmados con el consorcio adjudicatario, con participación de empresas internacionales. Asimismo, se detalló que se han instrumentado adendas y revisiones contractuales a lo largo del desarrollo del proyecto, vinculadas tanto a cuestiones técnicas como financieras.

A su vez, el informe también hace referencia a la infraestructura asociada, como la línea de extra alta tensión necesaria para integrar la generación al sistema interconectado nacional, componente que forma parte del mismo esquema de ejecución y financiamiento.

Los detalles

No obstante, el documento mantiene un enfoque técnico y remite a anexos para el desglose completo de indicadores, donde se incluyen cuadros con porcentajes de avance, cronogramas actualizados y montos de inversión comprometidos y ejecutados.

En ese marco, se detalló textualmente:

“La obra de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz consiste en la construcción de las represas Condor Cliff y La Barrancosa y la Línea de Extra Alta Tensión, y presenta el siguiente avance:

• Represa La Barrancosa: 46%.

• Represa Condor Cliff: 19%.

• Línea de Extra Alta Tensión (LEAT): 8%.

• Total Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (AHRSC): 27%.

Respecto al avance financiero, se indicó que el proyecto continúa bajo el esquema de financiamiento internacional acordado originalmente.

Asimismo, se precisó que en julio de 2025 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la empresa Energía Argentina -que en ese momento era el comitente de la obra- y el contratista, con el objetivo de trabajar sobre distintas controversias contractuales pendientes desde hacía varios años y avanzar en el posterior reinicio de los trabajos paralizados desde 2023.

En continuidad con ese proceso, en marzo pasado, y luego de varios meses de trabajo conjunto en el marco del Memorándum de Entendimiento de 2025, se firmó un acuerdo que resolvió las controversias previstas y habilitó el posterior reinicio de la obra.

En paralelo, se indicó que se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación el plan de trabajo presentado por el contratista, condición clave para retomar efectivamente las tareas.

Plan de trabajo

Por otra parte, se informó que el 13 de abril de 2026, a través del Decreto 238/2026, se resolvió transferir la calidad de comitente de la obra a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, iniciando así un proceso de transferencia con el anterior comitente, la empresa Energía Argentina.

“Se encuentra en proceso de revisión el plan de trabajo presentado por el Contratista”.

MANUEL ADORNI

En ese contexto, el informe subraya: “Sin perjuicio de ello, es importante reiterar en esta instancia para destacar algunos aspectos ya explicados en respuestas anteriores que: El acuerdo firmado en marzo pasado en el marco del Memorándum de Entendimiento de julio de 2025, resolvió los reclamos pendientes previstos”.

Se detalló que desde el inicio de las obras se han instrumentado adendas y revisiones contractuales a lo largo del desarrollo del proyecto, vinculadas tanto a cuestiones técnicas como financieras.

Del mismo modo, se agrega: “Se encuentra en proceso de revisión el plan de trabajo presentado por el Contratista a fin de aprobar un plan de trabajo realista que permita un reinicio y avance de las obras hasta su finalización”.

En relación al empleo, se aclaró: “En relación a la contratación de personal para la obra, la misma es responsabilidad del Contratista y la evolución de la cantidad de personal necesario estará sujeto al avance en la ejecución de la obra y el plan de trabajo presentado”.

Finalmente, en materia financiera, se destacó: “En el marco del Convenio de Financiamiento de la obra se prevé el ingreso durante 2026 de un desembolso de USD 150 millones de dólares”. Y se concluye: “Posteriormente, el avance financiero estará sujeto al avance en la ejecución de la obra según el plan de trabajo presentado por el Contratista y en proceso de aprobación”.