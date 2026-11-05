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La intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, acompañó al gobernador Claudio Vidal durante la firma del acuerdo con representantes de la empresa Gezhouba, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitirá avanzar con la reactivación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

La jefa comunal manifestó su satisfacción por este avance, luego de tres años de paralización de los trabajos, y destacó las gestiones encabezadas por el mandatario provincial para recuperar una obra fundamental para los trabajadores de la construcción y la economía de la región.

“Acabamos de rubricar lo que el gobernador venía anunciando, donde ambas partes se pusieron de acuerdo para comenzar a reactivar la obra de las represas, algo que llevamos los santacruceños esperando”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la decisión permitirá comenzar a dar respuestas a los trabajadores que durante años esperaron recuperar su fuente laboral.

Las obras de las represas están paralizadas desde octubre del 2023.

“Esto impacta directamente en nuestra localidad, en la economía local y en la salida laboral para la gente”, sostuvo.

El regreso del trabajo y su impacto en las familias

Farías hizo especial hincapié en la situación de numerosos vecinos de Comandante Luis Piedra Buena, donde la paralización de las represas afectó tanto a los trabajadores de la construcción como a los comercios y prestadores de servicios.

“Sabemos que el tiempo es muy difícil y que los vecinos vienen realmente muy preocupados por la falta de trabajo y por los ingresos económicos”, señaló.

Asimismo, explicó que la recuperación de la actividad permitirá mejorar las condiciones económicas de muchas familias y generar un movimiento positivo en distintos sectores de la comunidad.

“Muchas familias se podrán organizar con un ingreso tan necesario como para cumplir sus necesidades básicas y generar también una economía para los comercios, los locales y lo que significa en el día a día para el desarrollo de cualquier lugar”, afirmó.

Se destrabaron los fondos y las represas retomarán su actividad.

La reactivación de las represas contempla una proyección de 4.000 puestos de trabajo, entre 1.800 directos y 2.200 indirectos, y el 90% de ellos deben ser ocupados por santacruceños, lo que tendrá impacto en las localidades cercanas a los proyectos hidroeléctricos.

Oportunidades para los trabajadores y proveedores locales

Otro de los aspectos destacados por la intendenta fue la posibilidad de que las empresas y los prestadores de servicios de Piedra Buena puedan participar de esta nueva etapa de la construcción.

En ese marco, comentó que mantuvieron conversaciones con representantes de Gezhouba para plantear la disponibilidad de proveedores locales y su capacidad para responder a las necesidades de la empresa.

“Estuvimos hablando también con la gente de Gezhouba, justamente de abrir las puertas para ver si nuestros prestadores locales también pueden ser respuesta a sus demandas y necesidades como empresa”, indicó.

La jefa comunal valoró además el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios, los distintos ministerios y los sectores vinculados a la construcción para alcanzar el acuerdo.

“Detrás de esto hubo mucha gestión y muchas reuniones que se llevaron a cabo para que se pudiera acordar este paso”, remarcó.