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La reactivación de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa abre nuevas expectativas para Puerto Santa Cruz, una de las localidades directamente vinculadas al desarrollo del proyecto. El intendente Juan Manuel Bórquez destacó la importancia del acuerdo alcanzado por el gobernador Claudio Vidal y señaló que el regreso de la actividad tendrá un impacto que irá más allá de los puestos de trabajo en los obradores.

“Es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”, expresó el jefe comunal, quien consideró que la firma representa un momento importante para las comunidades cercanas a la obra, especialmente por las posibilidades de recuperar empleo y dinamizar la economía regional.

Prioridad para los trabajadores de Santa Cruz

Uno de los aspectos que Bórquez destacó fue la aplicación del esquema 90/10, que establece la prioridad para la contratación de trabajadores santacruceños. “El 90/10 lo que garantiza justamente es eso y hay que estar siempre atento para que la gran mayoría de los empleados sea gente de nuestra provincia”, sostuvo.

El 90/10 lo que garantiza justamente es eso y hay que estar siempre atento para que la gran mayoría de los empleados sea gente de nuestra provincia”, sostuvo.

Río Santa Cruz. Sector de La Barrancosa en obra para la construcción de una de las represas.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los vecinos de Puerto Santa Cruz puedan acceder a las oportunidades laborales que genere la construcción, teniendo en cuenta la cercanía geográfica de la localidad con el emprendimiento.

“Nosotros, por supuesto, buscaremos garantizar oportunidades laborales para la gente de Puerto Santa Cruz, por la cercanía que tiene con la obra”, afirmó.

El compre local para dinamizar la economía

El intendente también puso el acento en la participación de los comercios, proveedores y prestadores de servicios de la zona. Consideró que la recuperación de la obra debe traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios locales.

“El compre local, por supuesto, también es algo importante porque dinamiza la economía local, y eso es algo que nos está haciendo mucha falta”, manifestó.

Bórquez reconoció las dificultades económicas que atraviesa la comunidad y señaló que la reactivación representa una expectativa especialmente importante para los trabajadores de la construcción.

“Estamos en un momento sumamente complejo, delicado, de mucha angustia”, expresó, al tiempo que destacó la alegría que genera esta noticia para las familias y los distintos sectores económicos de la localidad.

Punta Quilla, otra oportunidad para Puerto Santa Cruz

Otro de los aspectos relevantes que mencionó el intendente fue la posibilidad de que el puerto de Punta Quilla participe de la logística vinculada a las represas.

La represas “exJorge Cepernic” es la más avanzada del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.

Bórquez contó que mantuvo conversaciones con uno de los empresarios chinos vinculados al proyecto sobre la eventual utilización de la terminal portuaria para descargar maquinaria y equipamiento destinado a la obra. “Eso para nosotros también es una gran, gran noticia para la gente que está trabajando en el puerto y por la necesidad que tenemos de que justamente empiece a tener movimiento”, destacó.

Eso para nosotros también es una gran, gran noticia para la gente que está trabajando en el puerto y por la necesidad que tenemos de que justamente empiece a tener movimiento”, destacó.

La posibilidad de canalizar parte de las operaciones logísticas a través de Punta Quilla abriría nuevas oportunidades para el transporte, los servicios portuarios y la actividad comercial de Puerto Santa Cruz.

De esta manera, la reactivación de las represas proyecta beneficios que trascienden la construcción y la generación de empleo directo, con potencial para movilizar distintos sectores de la economía regional y fortalecer el desarrollo de las localidades cercanas.