El Gobierno de Santa Cruz dio un nuevo paso para destrabar definitivamente la reactivación de una de las obras de infraestructura más importantes del país. Autoridades provinciales confirmaron que los recursos económicos vinculados a la adenda contractual para la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa ya están disponibles en Argentina y que solo restan formalidades para reiniciar los trabajos sobre el río Santa Cruz.

La confirmación se produjo tras una reunión de trabajo realizada el jueves por la tarde en la Casa de Santa Cruz, que reunió a funcionarios provinciales, directivos de la empresa china Gezhouba —líder del proyecto hidroeléctrico— y representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Gobierno, Gezhouba y la UOCRA

El encuentro fue encabezado por el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes. Allí se abordó el estado actual del proyecto hidroeléctrico Jorge Cepernic/La Barrancosa, ubicado a unos 115 kilómetros al oeste de Puerto Santa Cruz, y se avanzó en los acuerdos necesarios para su puesta en marcha.

Según se informó oficialmente, la obra se encuentra en una etapa final de definiciones, con especial foco en los aspectos laborales. En ese marco, se confirmó que se está cerrando el acuerdo con la UOCRA respecto al ingreso de personal, un punto considerado clave para garantizar previsibilidad, condiciones de trabajo claras y el resguardo de los derechos de los trabajadores que volverán a la obra.

La represa Jorge Cepernic/La Barrancosa forma parte del complejo hidroeléctrico proyectado sobre el río Santa Cruz, una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas de la Argentina. Tras años de demoras, conflictos contractuales y cambios de contexto económico, el proyecto comienza a mostrar señales concretas de reactivación.

Desde el Ejecutivo Provincial aseguraron que el reinicio de los trabajos está cada vez más próximo y que Santa Cruz vuelve a posicionarse como una provincia clave en la generación de energía para el país, con una obra que combina desarrollo, empleo y soberanía energética.

Fondos disponibles y definiciones finales

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la confirmación de que los recursos económicos necesarios para avanzar con la adenda del contrato ya se encuentran en el país. Este aspecto había sido, durante años, uno de los principales obstáculos para la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz.

Las partes coincidieron en la reunión en que el proceso está prácticamente concluido y que solo resta formalizar los últimos consensos administrativos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución, según se informó oficialmente desde el Gobierno provincial. Desde el Ejecutivo Provincial destacaron el diálogo sostenido entre el Estado, el sector empresarial y el gremio como la base que permitió destrabar el proyecto tras un prolongado período de paralización.

Impacto estratégico para Santa Cruz y el país

Desde el Gobierno de Santa Cruz remarcaron que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa tiene un impacto estratégico para la provincia y para la Argentina. En primer lugar, por la generación de empleo directo e indirecto que implicará el reinicio de la obra, que en su momento llegó a ocupar a miles de trabajadores.

Además, subrayaron la relevancia del proyecto para el fortalecimiento de la matriz energética nacional, al tratarse de una obra clave para la producción de energía hidroeléctrica limpia y de largo plazo, en un contexto donde la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del país.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 26 de noviembre de 2025.

La visita de Claudio Vidal con autoridades chinas

Los avances actuales se inscriben en una agenda de trabajo que el Gobierno Provincial viene sosteniendo desde el inicio de la gestión. En noviembre pasado, el gobernador Claudio Vidal recorrió la obra junto a autoridades chinas, donde analizaron el estado de la infraestructura y coincidieron en la necesidad de reactivar el proyecto tras años de paralización.

Durante aquella visita, representantes de la casa matriz de Gezhouba y el propio Vidal destacaron la voluntad política y empresarial de retomar los trabajos cuanto antes. En ese momento, se señaló que la disponibilidad de fondos y la firma de acuerdos pendientes —especialmente vinculados a la adenda— eran los pasos determinantes para el reinicio efectivo de la obra.