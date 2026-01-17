Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanzó con nuevas medidas de asistencia para los damnificados por el desplazamiento registrado en la ladera sur del cerro Hermitte. El intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión con vecinos del sector Sismográfica, donde expuso el estado de situación, detalló las acciones que ya se ejecutan en territorio y definió un plan de trabajo conjunto para contener a las familias afectadas.

Del encuentro participaron los secretarios de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, además de representantes de distintas áreas municipales que intervienen desde que se detectó el movimiento geológico.

El desplazamiento del cerro Hermitte afectó a muchos vecinos de Comodoro Rivadavia.

Estado de situación

Durante la reunión, los vecinos expresaron su preocupación por el desplazamiento del macizo y plantearon diversas inquietudes vinculadas a la seguridad de las viviendas, los servicios esenciales y la circulación en el barrio. Las autoridades municipales evacuaron las consultas y explicaron las tareas que el Municipio desarrolla desde el primer momento.

Fernando Ostoich señaló que el objetivo central fue llevar tranquilidad y claridad a los vecinos. “Detectamos un movimiento importante y desde el inicio los equipos municipales trabajan en el sector, toman muestras, relevan datos y analizan el comportamiento del terreno”, explicó.

El funcionario remarcó que se trata de una zona con antecedentes de movimientos, aunque aclaró que frente a esta situación el Municipio intensificó el trabajo en campo. “Realizamos relevamientos casa por casa y priorizamos siempre la vida de las familias, que está por encima de cualquier otra cuestión”, afirmó.

Plan de acción conjunto en Sismográfica y barrios aledaños

Ostoich destacó que la reunión permitió ordenar la información y acordar un plan de acción conjunto con los vecinos de Sismográfica, quienes designaron representantes para canalizar el diálogo con el Municipio. Al mismo tiempo, confirmó que los equipos municipales también intervienen de manera activa en El Marquesado, Los Tilos y la calle Mazaredo, sectores que registraron afectaciones similares.

Las tareas incluyen controles permanentes, relevamientos técnicos y presencia territorial constante, con el fin de anticipar riesgos y responder de forma inmediata ante cualquier cambio en el comportamiento del suelo.

Servicios esenciales

El secretario de Infraestructura subrayó el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales y los prestadores de servicios. “Actuamos de manera conjunta con Camuzzi y la SCPL para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar riesgos, especialmente en gas y agua”, indicó.

En ese marco, explicó que se instalaron sensores que monitorean el sistema de gas las 24 horas. Estos dispositivos permiten cortar el suministro de forma inmediata ante cualquier fuga o inconveniente, con el objetivo de proteger a los vecinos.

En cuanto al servicio de agua, informó que la SCPL dispuso cortes nocturnos parciales en El Marquesado, Los Tilos y la calle Mazaredo, garantizando que los tanques permanezcan llenos para cubrir las necesidades básicas de las familias.

Atención caso por caso

Por su parte, Carlos Jurich puso el foco en el acompañamiento social y en la responsabilidad institucional frente a un fenómeno de esta magnitud. “Entendemos la urgencia y la necesidad de certezas por parte de los vecinos, pero un movimiento geológico requiere estudios especializados para tomar decisiones de fondo”, explicó.

El funcionario aclaró que no todas las viviendas presentan el mismo nivel de afectación. “No existen soluciones generales. Cada familia tiene una necesidad particular y será abordada de manera individual, pero el Estado está presente desde el primer momento”, sostuvo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia se realizarán intervenciones sociales para brindar contención en los casos más complejos, con prioridad en adultos mayores y personas que conviven con alguna discapacidad.

Medidas inmediatas para garantizar seguridad y transitabilidad

Entre las acciones definidas, el Municipio dispuso el repaso de calles con maquinaria municipal para asegurar la transitabilidad en el barrio. Además, se asignó un móvil de Guardia Urbana que recorrerá la zona, con refuerzo en horarios nocturnos, para brindar seguridad y prevenir hechos delictivos.

La Subsecretaría de Vialidad Urbana y la Dirección de Conservación Vial garantizarán el ingreso y egreso permanente al sector, asegurando el acceso de vecinos, servicios de emergencia y equipos técnicos.

Estudios técnicos y monitoreo permanente del cerro Hermitte

En paralelo, la Municipalidad avanza en la firma de convenios con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Estos acuerdos permitirán realizar estudios geológicos específicos y un monitoreo constante del sector, con el fin de evaluar el comportamiento del terreno y definir los próximos pasos.

Jurich explicó que el trabajo con los vecinos continuará mediante canales de comunicación oficiales organizados manzana por manzana, para garantizar información clara y confiable. “Contamos con un relevamiento social muy avanzado que será compartido con Defensa Civil y las áreas de emergencia para actuar rápidamente ante cualquier agravamiento”, afirmó.

Canales de contacto ante emergencias

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier inconveniente, los vecinos deben comunicarse con Defensa Civil a los teléfonos 297-4040117 y 297-4042152, ya difundidos a través de los canales oficiales y la vecinal del barrio.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es preservar la vida humana, sostener los servicios esenciales y acompañar a las familias afectadas mientras avanzan los estudios técnicos sobre el desplazamiento del cerro Hermitte.