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El conflicto laboral en los yacimientos operados por Patagonia Resources tendrá un desenlace clave este lunes 11 cuando en la localidad de Las Heras se reúnan los representantes de las empresas, el gremio y el gobierno provincial.

Está vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y que ordenó dejar sin efecto los despidos de la empresa AESA, la anterior operadora.

La medida oficial fue en respuesta al paro general que anunció el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), con medidas de fuerza en todas las áreas operadas por la compañía en rechazo a las cesantías de trabajadores petroleros.

La autoridad laboral dispuso “retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados” y convocó a una nueva audiencia de negociación para el próximo lunes 11 de mayo en la Delegación Las Heras del Ministerio de Trabajo.

Javier Aravena encabezaría la negociación tras la salida de Juan Mata

Según pudo saber La Opinión Austral, si el gobernador Claudio Vidal no designa al nuevo ministro, el secretario de Trabajo Javier Aravena representará al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la reunión clave del lunes, luego de la polémica salida del exministro Juan Mata.

Javier Aravena, secretario de Trabajo de Santa Cruz.

Mata fue desplazado este viernes por el gobernador tras conocerse presuntos cobros simultáneos de salarios. De acuerdo a la información que trascendió, percibía ingresos registrados como ministro provincial, además de la UOCRA y de la empresa AESA.

El conflicto entre AESA, Patagonia Resources y el sindicato petrolero

Desde SIPGER, conducido por Rafael Güenchenen, denunciaron que AESA notificó despidos de operarios que prestaban servicios en áreas de Patagonia Resources, lo que consideraron una “grave e irresponsable decisión”.

El sindicato sostuvo que las desvinculaciones constituyen “una violación de la conciliación obligatoria vigente” y exigió la inmediata reincorporación de todos los trabajadores afectados.

Fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron que sorprendió la decisión gremial porque durante las reuniones previas entre la empresa y el gremio habían propuesto que los trabajadores despedidos cobrarían la indemnización correspondiente, más un adicional del 30%. ¿Hubo compromiso de aceptación y luego hubo marcha atrás? ¿Qué pasó?

Ante la demora en la aceptación de la propuesta, AESA decidió avanzar con las desvinculaciones masivas.

Tras esa decisión, el Ministerio de Trabajo intervino con la conciliación obligatoria y emitió un duro comunicado donde sostuvo que el traspaso de trabajadores de AESA a Patagonia Resources S.A. “constituye una obligación jurídica exigible”, asumida en acuerdos previos firmados con el Gobierno provincial y los gremios petroleros.

No obstante, fuentes que participan de las negociaciones reconocieron a La Opinión Austral que el comunicado oficial “más allá del tono causó sorpresa por el desconocimiento de algunos temas”.

La ley 90/10 y el futuro de trabajadores de Chubut

Uno de los puntos centrales que se analizarían en la reunión del lunes será la situación de los trabajadores despedidos provenientes de Chubut.

Según trascendió, de los 75 casos de despidos registrados, cerca de 40 corresponden a operarios chubutenses. En ese contexto, Patagonia Resources buscaría avanzar en el cumplimiento de la Ley Provincial 3.141, conocida como ley 90/10, que establece que el 90% de los trabajadores petroleros deben ser oriundos de Santa Cruz.

El destino de esos trabajadores será materia de análisis durante las negociaciones y no se descarta que puedan ser incorporados por otras operadoras en Chubut.

Qué pasa en los yacimientos de Santa Cruz

El conflicto ocurre en un contexto de fuerte crisis en los yacimientos que YPF devolvió a la provincia de Santa Cruz y que desde el 1 de diciembre quedaron bajo operación de las empresas Patagonia Resources S.A., Clear Petroleum S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A., Brest S.A., y Quintana E&P Argentina S.R.L. junto a Quintana Energy Investments S.A..

Las operadoras están trabajando para reactivar plenamente las áreas petroleras que permanecieron prácticamente paralizadas durante gran parte de 2025 y con escasa actividad en lo que va de 2026.

En la industria recuerdan el impacto del proceso de retiros voluntarios impulsado por YPF desde principios de 2025, que impactó a más de 2.500 operarios en Santa Cruz por la cesión de la compañía de pozos maduros.

El plan incluyó indemnizaciones equivalentes al 120% sobre la base de la Ley de Contrato de Trabajo y alcanzó tanto a personal propio como contratista, con fuerte impacto en el norte santacruceño.