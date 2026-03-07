Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La exdiputada nacional de la UCR, Roxana Reyes, realizó declaraciones políticas en radio FM Federal 104.7, oportunidad en la que se refirió al Gobierno nacional de Javier Milei. Asimismo, la exlegisladora cuestionó al Gobierno provincial de Claudio Vidal, al igual que al kirchnerismo santacruceño.

Pero no fue de lo único que habló. La dirigente del radicalismo, que cada vez se la percibe más cercana al Gobierno de La Libertad Avanza, también criticó la forma de motorizar el aparato productivo de la provincia. “Estimular la producción a través de una SAU (por Santa Cruz Puede) es competir en desigualdad de condiciones para el sector privado. Yo creo en sembrar enchufes y paneles donde se conecten los que puedan invertir y generar un circuito virtuoso de producción”, manifestó.

Por su parte, en el plano político, se refirió a algunos de los sectores que llegaron como aliados del Gobierno provincial. “Encuentro Ciudadano se preparó décadas para manejar la educación de Santa Cruz y duraron 4 meses en gestión“. Y en otro punto, agregó: “Algunos me señalaron de partir la oferta electoral para favorecer a (Pablo) Grasso y (Javier) Belloni en 2023 y terminaron haciendo kirchnerismo explícito y a las pruebas me remito“, señaló Roxana Reyes.

La exdiputada no ahorró elogios a la gestión libertaria. “Lo que más me gusta de la gestión de Milei es cómo eliminó del camino a los gerentes de la pobreza y dedica la asistencia directamente a las personas”. Y dijo: “Generar alternativas desarrollistas precisaría de un Ministerio de Producción realmente involucrado en la cuestión. Y eso no se logra paseando por Canadá en familia o de viaje tras viaje como el caso de la ministra actual (por Nadia Ricci)”.

“Veo a Santa Cruz muy desfavorecida. Me plantaron campañas de prensa diciendo en los medios que yo votaba contra Santa Cruz. Contra los jubilados. Y eso es mentira. Jamás voté en contra de mi provincia, aunque hicieron un gran trabajo en hacer creer que era así. Hoy estoy dedicada a mi fundación, donde quiero generar políticas alternativas para el futuro. Y algo más; me dieron el honor de representarlos, pero a la vez pienso que hay que saber entrar y salir de la política”, dijo, entre otras cosas.

