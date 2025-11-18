Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El acto de adjudicación definitiva de las ex áreas de YPF abrió un nuevo capítulo para la industria petrolera de Santa Cruz. En ese contexto, La Opinión Austral mantuvo una conversación exclusiva con Ricardo Chacra, fundador y presidente de ROCH S.A., una de las compañías que retoma actividad en la Cuenca del Golfo tras varios años fuera de la región.

El enviado especial del Grupo La Opinión Austral, Gustavo Argañaraz, mantuvo una entrevista mano a mano con Chacra, en la que dijo: “Fue un día muy importante. La firma marca una nueva oportunidad y un tremendo desafío para todos los que trabajamos en esta actividad”, introdujo Chacra, quien recordó que la negociación para tomar las áreas demandó más de un año y medio. Aun así, destacó que el proceso concluyó “con una muy buena terminación” y con un clima general de entusiasmo: “Notamos colaboración de todos los sectores: el Gobierno nacional y provincial, los sindicatos, los contratistas. Todos tienen ganas de que esto funcione”.

El empresario planteó que el principal desafío será recuperar la producción de yacimientos marginales, clave para el empleo local. Rescató una referencia histórica: a fines de los años ‘90, la Argentina llegó al millón de barriles diarios producidos solo en campos convencionales. “Hoy ese millón va a venir por el no convencional, pero en el convencional hay una relación multiplicadora: por cada puesto de trabajo en shale, en convencional son diez. Es una actividad que genera empleo de forma inmediata”, remarcó.

Chacra advirtió que la marginalidad de los pozos depende del precio del crudo y de los costos operativos: “Un pozo que produce menos de un metro cúbico por día, con valores actuales, es difícil. Pero con incentivos adecuados se pueden sostener esas producciones, mantener fuentes de trabajo y ganar tiempo para planificar”.

Sobre ese punto, valoró las políticas de Nación que eliminan retenciones a las exportaciones del petróleo convencional. “Claro que es una buena decisión. Mejora el precio percibido y vuelve más competitiva a la actividad”, sostuvo. A la vez, ponderó el anuncio del gobernador Claudio Vidal respecto a una ley provincial de incentivos, que reduciría cargas vinculadas a áreas marginales y permitiría mantener pozos activos que hoy serían antieconómicos.

También mencionó la necesidad de revisar el canon minero, que en algunos distritos representa costos tan altos como un mes entero de producción: “Hay áreas sin producción que igual deben pagarlo. Todo ese esquema tiene que acomodarse”.

Consultado por la paz social, el titular de ROCH fue categórico: “Si no tuviéramos el apoyo del Gobierno, de los sindicatos y de los contratistas, sería muy difícil pensar en una oportunidad real. Todos tienen que poder ganar. ‘Win-lose’ ya sabemos dónde termina”.

Sobre su retorno a Santa Cruz después de tantos años, Chacra fue optimista:

“Es una provincia riquísima en petróleo, minería, turismo, pesca… y sin embargo no pasaba nada. Creo que el gobernador tomó conciencia del potencial y quiere llevarla adelante. Eso es muy valorable. Si la provincia ayuda como está planteado, esto va a funcionar”.

Con la mira puesta en diciembre, cuando las nuevas operadoras desembarquen formalmente en los campos adjudicados, Chacra dejó una síntesis que condensa el espíritu del sector:

“Tenemos un desafío muy interesante. Y lo queremos llevar adelante”.

