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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz anunció la apertura del segundo llamado al concurso provincial de residencias para los equipos de salud. La convocatoria busca incorporar profesionales en formación al sistema sanitario provincial y contempla vacantes para el Hospital Regional de Río Gallegos y el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el secretario de Políticas Sanitarias de Santa Cruz, Ricardo Coloccini , explicó el objetivo central de esta nueva instancia: “Este segundo llamado tiene la finalidad de tratar de completar los cupos que no pudieron ser completados con ese primer llamado”. Según detalló, los profesionales que ingresaron en la convocatoria previa ya ocupan sus puestos.

Precisó la situación puntual de las vacantes en los centros de salud: “Nos quedó vacante el cargo para neonatología del Hospital Regional de Río Gallegos y nos quedaron vacantes los dos cargos de medicina general y los cargos de la residencia interdisciplinaria en salud mental en el Hospital Zonal de Caleta Olivia”.

Además, remarcó que la formación de especialistas resulta estratégica para la provincia: “Para nosotros es muy importante poder incorporar residentes en nuestro sistema porque son los que de alguna manera nos van a poder garantizar, pensando de acá a 3, 4, 5 años, seguir teniendo profesionales formados y capacitados dentro del sistema público con la salud provincial”.

El Hospital Regional Río Gallegos.

Respecto a la participación de médicos extranjeros, el funcionario aclaró que pueden presentarse siempre que cuenten con la documentación al día: “Tienen que tener todo lo que es la parte del trámite previo de la radicación y la validación del título ya hecho con anterioridad, porque si no no llegan con los tiempos”.

A diferencia de períodos anteriores, la cartera sanitaria logró reordenar el calendario del concurso provincial. “Este año, con respecto a años anteriores, se ha podido organizar todo lo que es el concurso para el llamado a residencia, cosa que los últimos años no venía sucediendo. Estamos en un proceso de recuperación de tratar de volver a recuperar esa impronta dentro de los dos hospitales más importantes que tenemos”, afirmó Coloccini.

Para incentivar la permanencia de los profesionales en la región, la normativa exige que el residente preste servicios en la provincia durante un período equivalente al tiempo que duró su capacitación.

Estabilidad laboral

Además, Coloccini destacó en LU12 AM680 Radio Río Gallegos una de las principales ventajas normativas que ofrece la provincia al finalizar el proceso formativo: “Nuestro Convenio Colectivo Sectorial de Salud establece que una vez culminada la residencia, si la gente participó activamente de todas las actividades, aprobó todas las actividades y definitivamente se transforma en un especialista, ingresa a la planta permanente directamente de la provincia”. Según enfatizó, esto asegura una plaza laboral firme, una garantía que “en muchos otros lugares no existe”.

Esta estrategia busca responder a una problemática estructural que afecta a todo el país. “El sistema público en el país está viviendo una situación de menor cantidad de recursos, mayor demanda y el recurso humano está escaseando en varios lugares; nuestra provincia no es la excepción”, contextualizó el funcionario. Por ello, subrayó la importancia de incorporar profesionales jóvenes y recordó que la provincia “está llena de ejemplos de personas que se han formado en el sistema público provincial y hoy están ocupando cargos importantes como direcciones hospitalarias o jefaturas de servicio”.

Instalaciones del Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En relación a los beneficios económicos y logísticos, Coloccini remarcó que la propuesta local para la instancia formativa es “una de las mejores que hay en el país desde el punto de vista económico y del apoyo habitacional”.

Ante el cierre del período de inscripción, la autoridad sanitaria expresó sus expectativas en LU12 AM680 Radio Río Gallegos: “Creemos que habiéndolo hecho después del primer llamado, y sobre todo después de que ya no quedan ofertas prácticamente en el país para poder incorporar plazas formativas, los profesionales que tengan la intención de capacitarse y no hayan podido conseguirlo en otros puntos puedan mirar a Santa Cruz como una alternativa”.