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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, recorrió y supervisó los avances en el edificio central ubicado en Perito Moreno entre Alfonsín y Urquiza, en Río Gallegos, donde funcionan direcciones provinciales y generales del organismo.

En ese marco, explicó que el inmueble concentra a alrededor de 125 trabajadores del sistema educativo provincial y que la intervención busca garantizar mejores condiciones laborales y operativas.

“Aquí trabajan aproximadamente 125 agentes diariamente”, señaló Rasgido, al detallar el proceso de recuperación de una infraestructura que presentaba graves problemas estructurales críticos.

“Cuando iniciamos las instancias de reparación estaba en un estado muy complejo, sin calefacción, con grandes deficiencias en instalaciones sanitarias, filtraciones y muchas necesidades en todas las dimensiones”.

El edificio central del Consejo Provincial de Educación ubicado en Perito Moreno. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Según explicó, ya se completó la primera etapa vinculada a la instalación eléctrica y actualmente se encuentra en su fase final la incorporación de un nuevo sistema de calefacción.

“Ahora está terminando de llegar el equipamiento nuevo de calefacción para que realmente este edificio pueda ser recuperado, se puedan trasladar nuevamente todas las direcciones y los agentes del CPE puedan tener ambientes confortables para trabajar”, afirmó.

Llegaron los nuevos equipamientos para la obra de refacción. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, precisó que la reapertura del edificio se proyecta en un plazo de aproximadamente 10 días, una vez finalizada la instalación y certificación del equipamiento por parte del ente regulador correspondiente.

Las obras

Marcia Arroyo, Directora Provincial de Mantenimiento, brindo detalles sobre las obras de recuperación del edificio y explicó que se dividió en etapas. “En una segunda etapa se trabajó muchísimo con la parte eléctrica, porque sin esa parte no íbamos a poder avanzar”, señaló, destacando la magnitud del deterioro del inmueble y la necesidad de una intervención integral.

En cuanto a la próxima etapa, indicó que el eje está puesto en la calefacción, con un recambio casi total del sistema. “Teníamos calefacción por agua, con un deterioro muy grande de los equipos”, explicó, anticipando la incorporación de un sistema combinado de aire y agua para adaptar el edificio a su funcionamiento pleno.

Marcia Arroyo, directora provincial de Mantenimiento Escolar. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre los plazos, sostuvo que la instalación de equipos es el tramo más artesanal y demorado, aunque luego la puesta en marcha es rápida: “Prontamente tendremos un edificio apto para que nuestros compañeros vengan a trabajar de manera óptima”. El objetivo es que el edificio vuelva a albergar a las direcciones de nivel del Consejo Provincial de Educación.

Equipo de sistema de calefacción central de alto rendimiento para la distribución de aire caliente mediante conductos en espacios amplios. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otra parte, al referirse al estado de otras instituciones, mencionó avances en el mantenimiento general de escuelas y también intervenciones puntuales como en el Polivalente de Arte. Allí indicó que se trabaja en nuevas soluciones de calefacción y reparaciones pendientes, además de problemas históricos del edificio: “teníamos muchos problemas de acechos, con palomas, años y años con esa problemática”, y señaló que continúan las cotizaciones para acelerar las obras.

Plan de recuperación de escuelas en toda la provincia

La titular del CPE remarcó que estas obras forman parte del “plan de recuperación histórica de las escuelas” que se ejecuta en toda la provincia de Santa Cruz.

Entre los avances mencionados, destacó la finalización del jardín 57 de Caleta Olivia, además de obras de electricidad y calefacción en la EPP N°53 y EPP N°64 de Las Heras, así como intervenciones en la Escuela Industrial N°7.

También mencionó mejoras en establecimientos de El Calafate, la instalación de equipos en la Técnica N°8 y el Secundario N°2 de Puerto San Julián, además de trabajos estructurales, cambio de aberturas, tanques de agua y cerramientos de predios.

Ley de Endeudamiento

Por otra parte, Rasgido vinculó el plan de infraestructura educativa con el proyecto impulsado por el Gobierno de Santa Cruz que propone autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, destinados a infraestructura y administración de pasivos provinciales.

“El endeudamiento lo que va a posibilitar es dar las respuestas en el hoy a la necesidad de los santacruceños de obras”, sostuvo la titular del CPE, al remarcar la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos en distintas localidades.

En ese sentido, explicó que este esquema de financiamiento “va a permitir tener más obra, generar más empleo, generar un movimiento económico distinto, y poder liberar el presupuesto provincial para avanzar, para seguir avanzando en el proceso de recuperación del salario”.

Paritarias docentes, medidas de fuerza y días de clase

En relación al conflicto salarial docente, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, sostuvo que el Gobierno provincial mantiene un proceso de diálogo con los gremios desde diciembre de 2023, con avances en la recuperación salarial, aunque en un contexto atravesado por la situación económica actual.

En ese marco, señaló la continuidad de las medidas de fuerza y el no acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de los sindicatos ADOSAC, AMET y SADOP.

En paralelo, se refirió al impacto de los días de clases perdidos por los paros, indicando que el área educativa realiza un seguimiento diario de cada jornada sin actividad para definir estrategias de recuperación pedagógica.

“Nosotros estamos trabajando con el equipo, analizando cada día que se pierden clases, porque tenemos la obligación de trabajar con formatos que nos permitan recuperar esas situaciones de enseñanza que no se dan en lo diario”, explicó.

Según precisó, el nivel de acatamiento a las medidas de fuerza se ubica entre el 27% y el 30,1%, mientras el Consejo Provincial de Educación sostiene las instancias de diálogo en el marco de la paritaria docente.

Además, defendió la decisión de no abonar licencias gremiales a docentes que no estén frente al aula, en el marco del cumplimiento del encuadre legal vigente y la necesidad de priorizar recursos del sistema educativo. En ese sentido, indicó que el costo mensual de estas licencias ronda los 84 millones de pesos para el organismo provincial.