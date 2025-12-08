Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un podio doloroso para las arcas es el que tiene el Concejo Deliberante de Río Gallegos. Según un informe de la Fundación Libertad, está segundo en costo anual por un concejal, siendo en total siete los que posee la capital de Santa Cruz.

El informe tenía como fin conocer cuánto gastan los municipios en el funcionamiento de sus Concejos Deliberantes. Para ello, se analizaron los montos destinados a esta institución según los respectivos presupuestos municipales para 76 ciudades del país considerando capitales y otras localidades de más de cincuenta mil habitantes.

De izquierda a derecha: Martín Chávez, Julio Arabena, Soledad Kamú, Victoria Ojeda, Daniela D’Amico, Giuliana Tobares, Ayrton Ruay.

Del relevamiento realizado se obtuvo el costo anual por concejal en cada una de las ciudades analizadas, la participación del gasto legislativo dentro de los presupuestos locales, la incidencia de la partida personal y el costo por habitante.

Costo anual por concejal

De acuerdo a los presupuestos municipales 2025, la Fundación Libertad estimó que el gasto total destinado a las legislaturas en las 76 ciudades seleccionadas asciende a $335.241 millones. Si se tiene en cuenta que el total de concejales en las mismas es de 1.293, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $259,3 millones al año o su equivalente a $21,6 millones mensuales.

Ahora bien, el costo anual por concejal difiere entre las ciudades. Al tope de la tabla con el costo más alto por concejal se halla la ciudad de Posadas (desplazando a Tucumán, ciudad que ocupó el primer puesto el año pasado) con $1.441,6 millones por año, le siguen Río Gallegos (ciudad que mantiene el segundo puesto al igual que en el 2024) con $1.388,1 millones y San Miguel de Tucumán con $1.090,1 millones.

En el otro extremo, las que registran menor costo por concejal son las ciudades de Comandante Fernández (Chaco) y Junín, con erogaciones de $24,7 y $29 millones anuales respectivamente. Junín continúa siendo una de las ciudades con menor gasto por concejal del pasado estudio y la penúltima del presente estudio.

Empleados por edil

La misma fuente indicó que el gasto destinado a los Concejos Deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,26% del total de sus presupuestos. Al igual que sucede en las legislaturas a nivel nacional y provincial, la mayor parte del gasto de los Concejos Deliberantes se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los concejales, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios que pertenecen al recinto. Sin embargo, hay heterogeneidades entre los municipios analizados.

Según el relevamiento realizado sobre 56 ciudades -las que disponen de información sobre esta partida-, en promedio, un 85,2% del gasto de los concejos se explica por remuneraciones de concejales, asesores, secretarías y demás empleados. Esto implica que, en términos generales, casi nueve de cada diez pesos invertidos por los concejos tienen como destino erogaciones en el rubro personal.

En lo que refiere al personal de los Concejos, en las 56 jurisdicciones para las que se cuenta con información, el total asciende a 9.931 empleados para 801 concejales. Esto equivale a un promedio de 12,4 trabajadores por edil. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por concejal es Posadas, con 1.585 trabajadores para 13 concejales, es decir 122 empleados por edil, una cifra casi 10 veces por encima de la media.

Le siguen en el ranking Rio Gallegos (66 empleados por concejal), San Salvador de Jujuy (49), Salta (35) y San Fernando del Valle de Catamarca (32). En el otro extremo, se encuentran ciudades con ratios extremadamente bajos, como Comandante Fernández, Rafaela, Junín, San Nicolás y General Rodríguez, todo ellos con menos de 1 empleado por concejal. En estos casos la cantidad de empleados adicionales al cuerpo deliberativo es mínima o casi inexistente.

La ciudad de Córdoba cuenta con una planta de 260 personas, equivalentes a 8,4 empleados por concejal, esta cifra es muy inferior a la de la ciudad de Santa Fe donde hay 14,5 empleados por cada miembro del cuerpo.

Costo por habitante

Otra forma de analizar el gasto que realizan los municipios en sus Concejos Deliberantes es compararlos con la población residente en cada uno de ellos. Para este cálculo se consideró la población del Censo 2022.

Las 76 ciudades para las cuales se dispone de los presupuestos 2025 concentran alrededor de 23,8 millones de habitantes, es decir, casi la mitad de la población del país. Considerando el total de egresos en los Concejos Municipales, se estima que en promedio se gastan $14.709 por habitante al año en este concepto.

Las diferencias entre jurisdicciones son muy marcadas. Las que más gastan en términos per cápita son Ushuaia ($114.075 por habitante al año), Río Gallegos ($84.065) y Río Grande ($80.142). En todos estos casos, el gasto per cápita supera en más de 5 veces el promedio general, destacándose Ushuaia, donde se multiplica por casi ocho. También muestran cifras muy elevadas municipios como Rawson ($74.461) y San Miguel de Tucumán ($59.672).

En cuanto a las ciudades más pobladas, Córdoba ($13.066) y Rosario ($18.426) presentan guarismos cercanos al promedio, aunque esta última tiene un gasto per cápita casi 40% a su par de Córdoba mientras que hace un año el nivel era prácticamente idéntico. Por otro lado, General Pueyrredón ($10.896) y Mendoza ($12.966) se ubican levemente por debajo del promedio nacional. Por contraste, San Miguel de Tucumán constituye una excepción entre las grandes urbes, con un gasto per cápita muy superior al promedio ($59.672).