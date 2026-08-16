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El Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente al mes de julio de 2026.

El informe, que releva la evolución del costo de vida para un hogar tipo 2 en siete ciudades patagónicas, confirmó que las dos principales localidades de Santa Cruz encabezan la región con los montos más elevados para no caer en la pobreza o la indigencia.

Santa Cruz tiene el costo de vida más alto en l a región. (FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En Río Gallegos, la Canasta Básica Total trepó a $2.017.968, posicionándose como la ciudad con el costo de vida más alto entre los centros urbanos evaluados. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria —que fija el umbral de indigencia— se ubicó en $908.995.

Por su parte, en Caleta Olivia la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $2.014.051, mientras que la línea de indigencia demandó un ingreso mínimo de $907.230.

El escenario regional

Comodoro Rivadavia se sumó al grupo de localidades que traspasaron la barrera de los dos millones de pesos, marcando una CBT de $2.001.302 y una CBA de $901.487, con un aumento mensual del 2,7% respecto a junio.

En la zona del Valle chubutense, Trelew registró una canasta total de $1.945.113 (CBA de $876.177 y suba del 2,3%), mientras que en Puerto Madryn la CBT se fijó en $1.937.648 (CBA de $872.814 y variación del 2,27%). En la cordillera, Esquel anotó una canasta de pobreza de $1.874.639 (CBA de $844.304 y alza del 2,5%).

César Herrera, economista y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Finalmente, en Ushuaia, la Canasta Básica Total se situó en $1.850.203 y la Alimentaria en $833.425, registrando el incremento mensual más elevado del reporte con un 2,8%.

Santa Cruz: la trayectoria en el último año

El cruce de datos con las mediciones previas emitidas por la UNPSJB expone un constante encarecimiento del costo de vida en la provincia.

En Río Gallegos, la Canasta Básica Total pasó de $1.596.081 en octubre de 2025 a $1.702.318 al inicio de 2026, alcanzando los $1.970.674 en junio antes de superar el piso de los $2 millones en julio. De este modo, la CBT acumula en la capital santacruceña un incremento superior al 26% en un período de nueve meses, con la canasta de indigencia subiendo de $714.683 a los actuales $908.995.

En Caleta Olivia el comportamiento del indicador mantuvo la misma tendencia. La canasta de pobreza se encontraba en $1.591.014 en octubre de 2025, trepó a $1.692.740 en enero de 2026 y llegó a $1.964.928 en junio de este año. En el mismo lapso, la Canasta Básica Alimentaria en la ciudad del flanco norte escaló desde los $711.353 hasta los $907.230 registrados en el último informe.