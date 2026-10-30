Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano llegarán este viernes 30 de octubre a Río Gallegos para presentar su libro Proscripta y sublevada (2025), una obra que reconstruye distintos momentos de la historia del movimiento peronista y analiza sus experiencias de persecución política, resistencia y organización popular.

La actividad se realizará a las 19 horas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Cruz, ubicada en avenida de los Inmigrantes 555 de la capital santacruceña.

El libro, que lleva un prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, reúne una serie de crónicas que recorren la historia del peronismo desde sus orígenes hasta la actualidad. La propuesta narrativa se organiza alrededor de dos conceptos centrales: la proscripción y las sublevaciones, entendidas como claves para interpretar diferentes etapas y acontecimientos del movimiento político.

Un recorrido por la historia del peronismo

Entre los episodios históricos que recuperan Caballero y Ottaviano aparece el origen de la consigna “Patria, sí, colonia no”, vinculada con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, un acontecimiento emblemático de la resistencia obrera.

También se aborda la creación de la Fundación Eva Perón, una experiencia que marcó una transformación en las políticas sociales y en la construcción de nuevas formas de intervención estatal en la Argentina.

Otro de los capítulos reconstruye la historia del Grupo Peronista de Cine de La Plata, que registró en celuloide las luchas de la juventud peronista por el regreso de Juan Domingo Perón al país, sintetizadas en la consigna “Luche y vuelve”.

A través de estos acontecimientos, la publicación recupera distintas expresiones de movilización, organización y resistencia que atravesaron la historia del movimiento.

Además de reconstruir hechos del pasado, Proscripta y sublevada propone reflexionar sobre el presente a partir de una perspectiva histórica. La obra plantea la necesidad de poner en contexto las persecuciones políticas y las respuestas que surgieron desde el movimiento peronista a lo largo de las décadas.

En ese sentido, el libro invita a revisar los procesos históricos para comprender los desafíos actuales, especialmente frente a escenarios de derrota política que, según el planteo de sus autores, pueden exceder el resultado de una elección.

La presentación en Río Gallegos será una oportunidad para conocer el trabajo de investigación y crónica de Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano, y abrir un espacio de intercambio sobre la historia política argentina y los distintos momentos que marcaron el devenir del peronismo.