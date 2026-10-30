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Senadores patagónicos presentó el proyecto de ley Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), una iniciativa destinada a garantizar el acceso asequible, equitativo y sostenible al gas natural y al propano indiluido por redes para los hogares de ingresos bajos y medios.

La propuesta parte de la necesidad de reconocer que el acceso a la energía no puede desvincularse de la capacidad económica de las familias ni de las condiciones climáticas de cada región, contemplando en particular las demandas de calefacción de los territorios con bajas temperaturas.

Entre sus medidas principales, ABRIGAS propone restablecer integralmente el régimen de Zona Fría, establecer bonificaciones diferenciadas según los ingresos, ampliar los volúmenes de gas subsidiados y fijar límites al esfuerzo económico que representa el servicio en los presupuestos familiares.

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el senador nacional por Chubut Carlos Linares brindó detalles sobre la iniciativa y el debate legislativo en curso.

LU12 AM680: ¿Cómo surge esta iniciativa parlamentaria y qué busca corregir?

Carlos Linares: Es un proyecto que lo hicimos entre todos los senadores del bloque patagónico, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego después de las últimas medidas del gobierno sobre zona fría.

La idea es recuperar lo que teníamos hasta esta nueva ley, y aumentar algún tipo de beneficio, sobre todo para la clase más necesitada, hoy Argentina es primera productora tanto de gas como de petróleo.

Vemos que hay desesperación por la exportación del gas que, por un lado, nosotros estamos de acuerdo en que Argentina puede tener esta posibilidad histórica de exportar gas y petróleo, pero me parece que como concepto primero, los recursos son para los argentinos y sobre todo para los patagónicos en este caso, porque cuando se habla de zona fría es lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en Santa Cruz, lo que pasa en Chubut, en las zonas patagónicas, y están algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas promedio son muy bajas y necesitamos, es un derecho directamente, el gas en las casas para calefaccionarse.

Usiarios de Camuzzi gas del Sur en Río Gallegos pidiendo explicaciones ante las subas de gas.

LU12 AM680: ¿Cómo se propone financiar este esquema de subsidios?

Carlos Linares: Apuntamos a recuperar y aumentar los subsidios al gas, retrotraer esta nueva medida que hizo el Gobierno nacional y a su vez buscar el financiamiento que tanto le preocupa al Gobierno nacional, que me parece a mí que parte de eso tendría que salir hoy de las exportaciones que suceden y que van a suceder, un porcentaje de las regalías que sean compensados para poder subsidiar el gas en las zonas patagónicas.

En este momento se está construyendo el gasoducto Néstor Kirchner, se están trayendo ya dos barcos gasificadores que van a hacer para exportar gas licuado al mundo y todo eso va a repercutir en un monto y en una facturación a las grandes compañías que van a hacer este enorme negocio, más teniendo en cuenta que todas esas empresas fueron beneficiadas con el RIGI, para tener una idea, al país el RIGI ya le costó USD 8.500 millones de reducción de impuestos en recursos naturales no renovables. Entonces me parece que un porcentaje de las enormes ganancias que van a tener estas compañías tienen que ser también para el subsidio a la población patagónica.

De izquierda a derecha: Ana Marks (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), José Mayans (jefe del bloque de Unión por la Patria), Carlos Linares (Chubut), en la presentación de ABRIGAS en el Senado.

LU12 AM680: ¿Qué expectativas tienen respecto al tratamiento parlamentario?

Carlos Linares: Habrá un tratamiento en comisión y esto -lo dejamos muy claro- no atenta en nada para las zonas cálidas. Nosotros no estamos en contra de subsidiar la electricidad o tener una electricidad más barata en ciertos sectores del norte del país.

Nos hicieron entrar -algunos gobernadores entraron- en esta disputa de pelearnos a ver quién era el menos beneficiado, porque claramente ese fue el sentido. El Gobierno se comprometió con las zonas cálidas acompernsarlas cuando sacaron parte de zona fría, cosa que hasta el día de la fecha no sucedió, no le han dado un solo beneficio a la zona norte del país en otra clara mentira de este Gobierno nacional y que los gobernadores en este sentido fueron cómplices.

Entre los gobernadores de la Patagonia tenemos 18 senadores, es un número más que importante para empezar a dar el debate.

LU12 AM680: ¿Existe consenso pleno entre los legisladores patagónicos para votar esta iniviativa?

Carlos Linares: Nosotros proponemos algo concreto, una ley con financiamiento. Si algún senador no está de acuerdo, entonces que entre al debate y dé los argumentos necesarios.

Pero miremos lo que está pasando hoy en Tierra del Fuego, lo que está pasando en Santa Cruz y Chubut, perdimos en mi ciudad, en Comodoro Rivadavia, en un año y medio más de 10.000 puestos de trabajo.

Esta es una ley, un proyecto con un régimen de zona ampliada con beneficios para la Patagonia porque se lo merece, que históricamente se lo merece, porque el 99% del gas de este país sale de esta zona y que no puede ser que hoy nos vendan el gas a los patagónicos a precio internacional de mercado. Esto es una locura.

LU12 AM680: ¿Es posible que la Argentina logre desenganchar el precio interno del gas de las cotizaciones internacionales?

Carlos Linares: Es una política del gobierno esto. Yo me acuerdo en la época en que el petróleo no valía nada, viví con petróleo de 9 dólares el barril, con el petróleo a 20, 25, 30 dólares, el gobierno nacional en esa época de Cristina se hizo el barril criollo, que eso le dio una base de 45 a 50 dólares el barril. Con eso nosotros pudimos mantener la producción y la marcha.

Hoy un barril de petróleo supera los 100 dólares, toda esa ganancia extra hoy se la están llevando las empresas internacionales sin dejar un peso en el país y hoy la mayoría adheridas a este sistema del RIGI famoso. Entonces, me parece que es una política del Estado nacional, en vez de qué haces con tus recursos naturales, ahí es donde tenemos que dar el gran debate: si ese recurso va a ser únicamente para la exportación o va a servir para las casas, para la pequeña y mediana industria, para ser competitivos hacia el mundo, esos recursos tienen que tener algún beneficio para los argentinos.

LU12 AM680: ¿Cómo funcionará concretamente el tope del 10% y 15% del salario mínimo vital y móvil para los consumos protegidos?

Carlos Linares: Tenemos que dar el primer beneficio hoy a la clase más necesitada. Hay gente que hoy, sobre todo en nuestra zona, ni siquiera está, está por debajo del salario mínimo. Entonces se tomó como referencia el salario mínimo para empezar a tener el descuento que le va a beneficiar, porque acá se trata de empezar a beneficiar primero a los que menos tienen, claramente.

Y segundo, tener una escala proporcional entre invierno y verano, que sea equitativa, porque esta nueva ley casi te diría que en las épocas de octubre, noviembre, diciembre borran el subsidio en un 100%, Tierra del Fuego tiene un promedio de temperatura de entre 5 grados con este frío. Entonces me parece que ahí es donde hay que ser equitativo. Empezar con la familia menos pudiente, con la clase trabajadora, con los jubilados y ahí empezar a armar el balance de hasta dónde van a llegar los beneficios a las familias.

El gigante neuquino Vaca Muerta es el gran generador de las exportaciones.

LU12 AM680: Argentina transita un escenario privilegiado en materia energética que permitirá a las grandes compañías exportar

Carlos Linares: Cuando se tomó la decisión de Vaca Muerta, el primer oleoducto y gasoducto de Vaca Muerta se hizo en el gobierno y con el proyecto del gobierno de Cristina Fernández cuando se tomó la decisión histórica, muy criticada en su momento, de la nacionalización de los recursos naturales.

Ahora, lo que estamos diciendo es que primero no hay un plan energético nacional, porque hoy por el negocio de Vaca Muerta, lo vemos en Santa Cruz y lo vemos en Chubut, muchas empresas abandonaron por un tema de rentabilidad, no es que estaban perdiendo, conseguían una rentabilidad mayor aún en Vaca Muerta, dejando en desolación toda la cuenca del Golfo San Jorge, los pampanes y toda la zona nuestra. Yo digo que tiene que haber un plan energético nacional donde las empresas internacionales que vienen a hacer el negocio, porque a ellos lo único que les importa es el negocio del petróleo.

Dejaron 7.000 pozos abandonados en el ejido urbano de la ciudad de Comodoro, claro, y dejaron diciendo ahí que con 25 millones de dólares de indemnización lo iban a arreglar. Eso, gracias a Dios, por una decisión política del intendente, hoy está judicializado. Me parece que la decisión de una empresa del Estado, de YPF, me parece para nosotros totalmente errónea de haber abandonado la cuenca, me parece que tienen que tener sus costos.

LU12 AM680: ¿Cuáles son los plazos estimados para el debate legislativo del proyecto?

Carlos Linares: Ya lo presentamos en el día de ayer, ya entró a las distintas comisiones y seguramente vamos a partir de la otra semana a empezar el tratamiento de la misma. La idea es ver si podemos llegar al tratamiento antes de fin de año, de no ser así, bueno, lo terminaremos de tratar los primeros meses del año que viene. La idea es que tenga media sanción del Senado y sí, sí, mucho antes del invierno.