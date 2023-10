La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) inició el despliegue de la agenda federal, Roberto Cacciola -actual presidente de la entidad- había anunciado a La Opinión Austral que sería uno de los ejes centrales de su gestión.

Bajo esta premisa, la Comisión Directiva mantuvo una reunión en la provincia de San Juan, uno de los distritos mineros por excelencia de Argentina. Se reunió con el sector político y hubo diálogo con los medios de comunicación. Los empresarios debatieron los “temas más urgentes de la coyuntura, tales como las gestiones por SIRA y SIRASE (exportaciones), tipo de cambio y condiciones macro que afectan a los proyectos. También hubo lugar para la planificación de acciones para potenciar la búsqueda de inversiones productivas“.

Dólar minero

Entre las definiciones sobresalientes, Cacciola fue consultado sobre la realidad cambiaria que existe en el país: “Lo primero que hay que entender es que el sector minero no funciona como otros sectores de la economía; el sector necesita un dólar totalmente competitivo“, afirmó para marcar que sería conveniente para la minería un tipo de cambio unificado, tomando como antecedente la experiencia de otros países.

Seguidamente, remarcó que que este sector industrial en Argentina está produciendo y exportando, no está stockeándose. “Las situaciones de cada una de las empresas son totalmente diferentes. A veces se imaginan situaciones que no están vinculadas con la realidad. No existe como parámetro general que haya casas matrices que sostengan a las operaciones locales en ningún país. Las operaciones locales tienen que desarrollarse y desenvolverse con las condiciones que tienen y tratar de mantener su actividad dentro de los parámetros de comercialización que cada una tiene”, explicó.

Luego aseguró que no hay una situación única. “Si es cierto que se tuvieron conversaciones en las que todos los puntos se han puesto sobre la mesa y serán decisiones individuales de empresas, si alguien tiene la posibilidad o no de sumarse a algún tipo de situación como esta que presenta el Gobierno. Las empresas están evaluando”, precisó el sitio Minería y Desarrollo.

Además, el empresariado se avocó a explicar cuáles son las condiciones macroeconómicas que deben darse para que los proyectos avancen a la etapa de construcción y luego a la producción.

Se insistió en que debe “respetarse la Ley de Inversiones mineras en su totalidad” y se aseguró que “hoy la política fiscal no ayuda, lo que provoca un deterioro fuerte del incentivo para la exploración“.

En ese sentido, el presidente de Minera Santa Cruz indicó que “legislar y tomar medidas para la coyuntura es un problema”, ya que no se evalúa realmente cuál es el impacto de gobernar de esa manera. “Desde el punto de vista técnico, los proyectos están listos. No van adelante porque el marco macroeconómico no es el conveniente”, aseveró.

Semanas atrás, CAEM ya había alertado la necesidad de respetar las leyes para promover el crecimiento del sector, alertando que la minería metalífera debe recibir nuevos impulsos para no retroceder ante el litio.

San Juan

El actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recibió a la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria. “La reunión se desarrolló en torno a la actualidad y posibilidades de la minería de la Argentina y en San Juan“, informó de forma oficial el Gobierno de aquel distrito cuyano.

Tras el encuentro, Michael Meding aseguró que “el gobernador nos dio una visión de cómo se ha hecho minería acá y cuál es el futuro y que San Juan tiene una clara política de Estado hacia la minería”.

Luego detalló que “hay muchas provincias que tienen esta oportunidad de subirse al tren del progreso y desarrollo, porque el mundo, transitando hacia una matriz productiva más verde, necesita muchos minerales y San Juan tiene los minerales que necesita el mundo y que puede traer, digamos, este progreso y desarrollo”, precisó el empresario en declaraciones.