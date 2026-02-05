Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Abocada principalmente al proceso de inscripción de ingresantes, los exámenes y los preparativos para el inicio del Periodo Académico 2026, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) retomó esta semana las actividades en todas sus dependencias institucionales de Santa Cruz. El año se avizora como “complejo” para todas las casas de altos estudios del país, con un presupuesto insuficiente e incertidumbre respecto de la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno Nacional.

Durante el receso de verano, la rectora de la UNPA, Prof. Roxana Puebla mantuvo contacto permanente con sus pares y con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el objetivo de “seguir insistiendo en la aplicación de la Ley de Financiamiento, porque si no vamos a tener un año muy difícil, con una situación salarial de los trabajadores y las trabajadoras que es sumamente compleja”.

“El sistema científico- tecnológico ha sufrido un desfinanciamiento brutal”. ROXANA PUEBLA, RECTORA DE LA UNPA

“La ley está aprobada por el Congreso Nacional. Lo que tiene que hacer el Gobierno es respetar la Constitución e implementarla. No obstante eso, hicimos un amparo y firmamos rectores y rectoras de 49 universidades y por lo tanto, en forma paralela estamos esperando la respuesta de la justicia”, precisó.

Puebla indicó que los rectores y las rectoras también están a la espera de una instancia de diálogo con el subsecretario de Políticas Universitarias, Lic. Alejandro Álvarez, “para que pueda entender que con el presupuesto aprobado las universidades públicas están muy complicadas, incluso para el desarrollo de las funciones básicas y manifestar que el sistema científico- tecnológico ha sufrido un desfinanciamiento brutal”.

A pesar de este panorama, aseguró que la UNPA “va a transitar este año con todo el compromiso, la responsabilidad y el trabajo que venimos realizando, tratando a través del consejo superior, que es el que aprueba el presupuesto y las líneas de políticas institucionales, de poner el foco en los trabajadores, las trabajadoras y el estudiantado”.

“Va a ser muy duro y difícil, pero por supuesto que vamos a poner mucha energía, responsabilidad, compromiso y trabajo”. ROXANA PUEBLA, RECTORA DE LA UNPA

“Estaremos trabajando para priorizar aquellas cuestiones en las que venimos trabajando fuertemente y que a veces no hay ninguna línea de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que acompañe, como los programas transversales que tienen que ver con accesibilidad y discapacidad, género y ambiente, que para nosotros son importantes porque hacen a la formación integral del estudiantado y al respecto a los derechos conquistados por toda la comunidad”, acotó Puebla.

En este contexto, consideró que “va a ser muy duro y difícil, pero por supuesto que vamos a poner mucha energía, responsabilidad, compromiso y trabajo en conjunto con toda la comunidad universitaria”.

En agenda 2026

En cuanto a los temas prioritarios para el Periodo Académico 2026, Puebla dio a conocer que se trabajará fuertemente “en las líneas que creemos que son prioritarias y que tienen que ver con todo lo que conlleva el acompañamiento de las trayectorias educativas del estudiantado”.

Asimismo, remarcó las acciones que hacen “todo lo que es la formación y la carrera de los docentes y los NODOCENTES en cuanto a concursos y capacitación” y el dispositivo institucional para “la implementación del Sistema de Créditos Académicos (SACAU), con un cronograma para que empiecen a trabajar las estructuras correspondientes, que son las Escuelas, en la mirada de los planes de estudio y los cambio de acuerdo al crédito”.

Ingresantes 2026

Con respecto a las inscripciones, Puebla marcó que “es importante que todos los y las jóvenes de Santa Cruz y los adultos que nos han tenido la posibilidad en su momento puedan ver como una gran oportunidad el ingreso a nuestra universidad, que atiende a todo el territorio y permite proyectarse individual y colectivamente en cada una de las trayectorias de vida, brinda posibilidades de inserción y también cambia realidades, que es lo más importante”.

“Tenemos la universidad pública y gratuita en Santa Cruz y por lo tanto esperamos que todos y todas tengan las ganas y puedan incorporarse a nuestra comunidad. Por más que el presupuesto sea acotado, siempre ponemos un foco sumamente importante en todas las políticas institucionales de acompañamiento al estudiantado”, cerró.

Cabe recordar que el periodo de inscripción para ingresantes 2026 en todas las sedes y carreras de la UNPA permanecerá abierto hasta el viernes 13 de marzo.

La UNPA ofrece cerca de 40 carreras – tecnicaturas, profesorados, licenciaturas e ingenierías- distribuidas en 14 escuelas: Administración y Economía, Enfermería, Sistemas e Informática, Educación, Turismo, Trabajo Social, Ciencias Básicas y Exactas, Recursos Naturales, Ingeniería y Prevención de Riesgos, Historia, Comunicación, Letras, Psicopedagogía y Geografía, Ordenamiento Territorial y Geoinformación.

Los detalles de las carreras se encuentran disponibles en el sitio web propuestaacademica.unpa.edu.ar

El proceso de inscripción se debe iniciar on line a través del aplicativo disponible en preinscripcion.unpa.edu.ar y luego acercar la documentación a las áreas o dependencias correspondientes de la universidad.

El inicio de cursadas será el miércoles 18 de marzo.