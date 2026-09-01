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La dirigente de la UCR de Santa Cruz, Roxana Reyes, cuestionó públicamente la incorporación de Fernando Españón a la estructura del Gobierno provincial y respaldó la decisión del Concejo Deliberante de Río Gallegos de expresar su rechazo político e institucional al nombramiento.

A través de una publicación en sus redes sociales, Reyes destacó la aprobación de la Resolución N° 551, sancionada durante la décima sesión ordinaria del cuerpo deliberativo capitalino, y lanzó un mensaje político.

“No todo es igual ni lo vamos a olvidar”, sostuvo la dirigente radical, al referirse a la resolución que expresa “el más enérgico repudio y rechazo político e institucional” a la decisión del Poder Ejecutivo provincial de incorporar a Españón al Gobierno de Santa Cruz.

Daniela D’Amico presidenta del Concejo Deliberante capitalino. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En su publicación, Reyes señaló que el funcionario designado enfrenta “procesos graves por abuso sexual y contra la administración pública” y sostuvo que, frente a esos antecedentes, “la ética no puede ser opcional”.

“Muy bien por el Concejo de la capital, tome nota Sr. Gobernador, no nos da igual ni lo vamos a olvidar”, escribió la dirigente de la UCR.

El planteo del Concejo Deliberante

La resolución fue elevada formalmente al Poder Ejecutivo Provincial y plantea un rechazo a la decisión del Ejecutivo provincial de sumar a Españón a la estructura gubernamental.

En sus fundamentos, el documento sostiene que la incorporación resulta “incompatible con los principios de ética pública, responsabilidad institucional, transparencia y confianza ciudadana” que, según remarca, deben regir el ejercicio de la función pública.

Fernando Españón, acusado de varios delitos, dos de ellos por supuesto abuso sexual.

El texto aprobado por el Concejo Deliberante establece así una postura política e institucional frente al nombramiento y solicita que el Ejecutivo provincial tome conocimiento de la decisión adoptada por los ediles de Río Gallegos.

Votos en contra

Según pudo saber La Opinión Austral, la resolución no contó con el acompañamiento de la totalidad del cuerpo.

Los concejales del bloque Por Santa Cruz, Ayrton Ruay, Giulliana Tobares y Daiana Rutherford, votaron en contra del despacho que expresa el repudio y rechazo político e institucional a la incorporación de Españón al Gobierno provincial. En tanto, los concejales Martín Chávez, Julio Arabena, Soledad Kamú (Unión por la Patria) y Daniela D’Amico (UCR), votaron a favor del repudio.

De esta manera, el pronunciamiento del Concejo Deliberante se suma a las críticas que generó la designación y vuelve a colocar el nombre de Fernando Españón en el centro de la discusión política provincial.