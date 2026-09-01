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El Gobierno nacional oficializó mediante decretos y resoluciones una serie de modificaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad. Las medidas contemplan aumentos en los haberes, actualización de suplementos y compensaciones, con distintos porcentajes según la fuerza y la jerarquía.

Aumento para las Fuerzas Armadas

Para el personal de las Fuerzas Armadas, el Gobierno estableció un incremento del 12,22% durante los últimos cuatro meses de 2026, con una primera cuota del 6,9% a partir de septiembre.

La actualización alcanza a todo el personal militar, independientemente del grado o jerarquía. Además, los nuevos valores serán utilizados como base para calcular los suplementos correspondientes a cada categoría.

Con esta modificación, el haber militar acumulará una suba anual del 32%, teniendo en cuenta que entre enero y agosto ya se había aplicado una actualización del 17,62%.

La medida fue establecida a través del Decreto 834/2026, que también contempla modificaciones en distintos adicionales que percibe el personal militar.

Suplemento por título y servicios en la Antártida

Entre las medidas incluidas se encuentra la continuidad del Suplemento por Título Superior, incorporado desde julio.

Este adicional establece incrementos del 10%, 15% y 25%, de acuerdo con el nivel de título alcanzado y sobre el sueldo correspondiente al grado.

A su vez, se dispuso una actualización del adicional destinado al personal militar que presta servicios en la Antártida.

El decreto también establece nuevos valores para las remuneraciones correspondientes a la Curia Castrense.

Cuánto aumenta el sueldo de Gendarmería

En el caso de las fuerzas federales de seguridad, los cambios fueron establecidos mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Para la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la actualización tendrá un impacto de entre 20% y 30% sobre el haber neto, mientras que para las jerarquías más bajas el incremento podrá llegar hasta el 35%.

A partir de septiembre, las escalas salariales quedarán comprendidas entre $3.316.491,15 para un Comandante General y $895.970,77 para un Gendarme II.

La mejora no se limita al haber mensual. También contempla modificaciones en el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y en la compensación por Recargo de Servicio para el personal que posee estado militar de gendarme.

Además, la resolución amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos que se encuentran desplegados en los distintos planes operativos del Ministerio de Seguridad.

Prefectura Naval Argentina

Para el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los incrementos establecidos se ubican entre el 10% y el 30%.

La actualización contempla modificaciones en el haber mensual y en la compensación por Recargo de Servicio correspondiente al personal con estado policial.

También se incorporaron suplementos destinados al personal desplegado y un adicional específico por Alto Riesgo para la Agrupación Albatros.

De esta manera, la estructura salarial de la fuerza tendrá modificaciones tanto en los haberes básicos como en los conceptos adicionales vinculados con las funciones y condiciones particulares de servicio.

Policía Federal Argentina: aumento del 30%

La Policía Federal Argentina (PFA) tendrá una actualización del 30% en el haber mensual.

El nuevo esquema salarial incluye modificaciones en diferentes componentes de la remuneración, entre ellos el suplemento por Zona, el valor correspondiente al Servicio de Policía Adicional y compensaciones vinculadas con las tareas de custodia.

También se actualizaron los conceptos relacionados con la custodia ferroviaria.

La medida modifica así distintos componentes que integran el ingreso del personal de la Policía Federal, además del haber mensual.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también se actualizaron distintos conceptos salariales.

Entre las modificaciones se encuentra la compensación por Recargo de Servicio y una bonificación correspondiente al Destino de Alta Complejidad para el personal que cumple funciones en Aeroparque y Ezeiza.

De acuerdo con la actualización establecida, el impacto alcanzará aproximadamente un 15% de incremento en el haber neto para las categorías más bajas.

Cambios en los haberes del Servicio Penitenciario Federal

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) también quedó incluido en las modificaciones salariales.

En este caso, los aumentos se aplicarán a través de diferentes compensaciones y suplementos que forman parte de los ingresos del personal.

Entre los conceptos alcanzados se encuentran la Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos correspondientes a Zona Sur y aquellos vinculados con el Título Académico.

Las modificaciones buscan actualizar los distintos componentes que conforman la remuneración del personal penitenciario federal.

Cuándo comienzan a regir los aumentos

Las modificaciones salariales para las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales se aplicarán durante el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026.

En el caso de los militares, el esquema establece un incremento acumulado del 12,22% para los últimos cuatro meses del año, con una primera cuota del 6,9% en septiembre.

Para las fuerzas federales, en cambio, el impacto varía de acuerdo con cada institución, jerarquía y función, debido a que la actualización incluye tanto modificaciones en los haberes como en suplementos, adicionales y compensaciones específicos.