Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La exdiputada nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Roxana Reyes, volvió a cuestionar el funcionamiento de Santa Cruz Puede SAU y advirtió sobre lo que considera una competencia desleal del Estado provincial con comerciantes, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz.

A través de un video publicado este miércoles en sus redes sociales, Reyes se refirió al funcionamiento de Santa Cruz Produce SAU y sostuvo que el Gobierno provincial utiliza recursos estatales para desarrollar actividades que también son llevadas adelante por el sector privado.

“Mientras nuestras escuelas se caen a pedazos, los hospitales no tienen insumos y la Policía está abandonada, el Gobierno usa el Estado para competirle deslealmente a las pymes y comerciantes santacruceños. No voy a ser cómplice ni me voy a quedar callada ante esta locura”, expresó.

La dirigente radical realizó sus declaraciones desde el expredio de Austral Construcciones, donde actualmente funciona Santa Cruz Puede. Allí cuestionó que el gobernador haya impulsado un esquema que, según planteó, lleva al Estado a asumir un rol empresario mientras permanecen sin resolver necesidades básicas de la provincia.

“Es una competencia muy peligrosa”

Este jueves, en diálogo con LU12 AM680, Reyes profundizó sus cuestionamientos y mencionó las denuncias y observaciones que, según indicó, existen en torno al funcionamiento de la sociedad.

“Independientemente de las irregularidades que se han observado a través de informes del Tribunal de Cuentas” y de las presentaciones realizadas por entidades empresarias y comerciales, Reyes sostuvo que el principal problema es el alcance de las actividades que desarrolla la empresa estatal.

Según explicó, Santa Cruz Produce SAU fue constituida con el Estado como único accionista y cuenta con una inscripción como proveedor estatal en más de 60 rubros. En ese sentido, advirtió que puede intervenir en actividades que van desde la hotelería y la gastronomía hasta distintos servicios y rubros comerciales.

Para Reyes, esta situación genera una ventaja frente a los privados que deben afrontar alquileres, salarios, cargas sociales, servicios, habilitaciones e impuestos.

“Significa una competencia y una cuestión realmente apremiante para cada uno de los emprendedores, comerciantes y pymes que están en funcionamiento en Santa Cruz”, afirmó.

En este sentido, la exdiputada recordó que la participación estatal ya se habría extendido a actividades como la fabricación o comercialización de aberturas y ahora al sector gastronómico.

“Lo lamentable de todo esto es que se generan cierres”, señaló, y cuestionó el argumento de que el desarrollo de estas actividades constituye una fuente de trabajo. Para Reyes, en determinados casos el Estado termina reemplazando puestos y emprendimientos que podrían ser generados por el sector privado.

Mercado concentrador y precios

Durante la entrevista también fue consultada por el mercado concentrador impulsado por el Gobierno provincial, que fue presentado como una alternativa para acercar frutas, verduras y otros productos provenientes del norte del país y reducir los precios en las góndolas.

Reyes rechazó que la iniciativa haya producido una reducción generalizada de los precios y aseguró que mantiene contacto con comerciantes del sector. “Yo hablo muchísimo con verdulerías, con distintos locales que se dedican ya sea en forma exclusiva o en conjunto con otra unidad de negocios a la verdura y esto no es así”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó la situación económica que atraviesa el comercio local y sostuvo que muchos establecimientos deben afrontar una caída en el nivel de actividad.

Para la dirigente radical, la solución no pasa por medidas asistenciales aisladas, sino por la generación de empleo genuino y condiciones que permitan atraer inversiones.

“Esto se resuelve generando posibilidades y desarrollo”, sostuvo y planteó como alternativas la reducción de impuestos, beneficios vinculados con la energía, regímenes simplificados y facilidades para la contratación de trabajadores locales.

Consultada sobre el funcionamiento de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), Reyes explicó que se trata de una figura jurídica que permite constituir una sociedad con un único accionista. En el caso de Santa Cruz Produce, remarcó que ese único accionista es el Estado provincial.

“Es una sociedad del Estado”, resumió, aunque aclaró que, por su régimen jurídico, se encuentra alcanzada por disposiciones del derecho privado.

Para Reyes, la figura podría tener sentido si se utilizara para actividades estratégicas o de gran escala que no estuvieran siendo desarrolladas por empresas privadas.

Como ejemplos mencionó posibles proyectos vinculados con energía, construcción de buques o maquinaria pesada, siempre que representen actividades en las que la provincia pueda generar una ventaja comparativa. Sin embargo, cuestionó que la SAU participe en rubros donde ya existe actividad privada.

“El problema de esta SAU es, primero, que tiene actos descontrolados, que no tiene remitos, que no tiene licitaciones transparentes”, afirmó, al tiempo que mencionó observaciones del Tribunal de Cuentas y cuestionó el cumplimiento de los informes previstos en los instrumentos de creación.

En su análisis, advirtió que la expansión del Estado sobre actividades comerciales puede desalentar futuras inversiones privadas. “Cada vez vamos a tener menos comercios que quieran invertir, cada vez vamos a tener menos empresarios que quieran invertir en Santa Cruz”, sostuvo.

Críticas por la entrega de zapatillas

Reyes también apuntó contra el anuncio del Gobierno provincial relacionado con la entrega de 40 mil zapatillas a estudiantes. “Me parece un vergonzoso que el gobernador esté con este régimen soviético de entregar zapatillas”, apuntó al cuestionar que la medida se presente como una respuesta a las dificultades económicas de las familias.

“Los padres tienen que tener trabajo, tienen que tener la dignidad de poder darle el plato de comida y poder elegir las zapatillas que tengan sus hijos”, expresó.

En la misma línea, consideró que el Estado debería concentrar sus recursos en áreas como salud, educación, justicia, seguridad y trabajo.

“Para mí la SAU no debía existir”

Al ser consultada sobre qué haría con Santa Cruz Produce SAU si llegara a ocupar un lugar de decisión en el futuro, Reyes fue categórica.

“Para mí la SAU no debía existir”, afirmó. Sin embargo, planteó que, si existiera consenso legislativo para mantener una sociedad estatal de estas características, debería tener un objeto acotado y concentrarse en actividades de gran escala o estratégicas que no sean cubiertas por el sector privado.

“Su fundamentación y su razón de ser precisamente tendría que ser limitada a actividades que no existan”, explicó.

En ese sentido, rechazó que una sociedad estatal avance sobre estaciones de servicio, transporte terrestre, restaurantes o verdulerías.

Durante su recorrido por Santa Cruz Puede, además, dijo haber observado la presencia del Ministerio de Seguridad y mencionó a Vitalmed, cuestionando la relación entre esas actividades y la sociedad estatal.

También puso el foco en el sector gastronómico y sostuvo que los empresarios locales atraviesan dificultades para sostener sus establecimientos debido al bajo nivel de consumo y al peso de los costos laborales y operativos.

La UCR y las próximas elecciones

Sobre el escenario político y las conversaciones dentro de la oposición, Reyes señaló que antes de avanzar en definiciones electorales es necesario conocer las reglas con las que se votará en Santa Cruz. En este sentido, cuestionó que todavía no esté definido el nuevo esquema electoral luego de la eliminación de la Ley de Lemas.

“Hoy el Gobierno tiene una asignatura pendiente y es que sepamos cuándo vamos a votar y fundamentalmente con qué reglas, con qué normas”, sostuvo.

También mencionó conversaciones con legisladores sobre el avance de una normativa electoral y destacó el caso de Chubut, que —según señaló— cuenta desde hace dos años con un código electoral.