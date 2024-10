Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una gran participación de vecinos y vecinas del barrio Del Carmen, junto a la presencia de varias autoridades municipales, exfuncionarios y referentes del peronismo, Los Muchachos Peronistas realizaron este domingo su ya tradicional acto en homenaje a Néstor Carlos Kirchner en su monumento, al cumplirse este 27 de octubre el 14° aniversario de su fallecimiento.

Rudy Ulloa, histórico militante y amigo de Néstor Kirchner, encabezó la jornada, que se inició pasadas las 19:00 horas. Hubo varios oradores y la lectura de un documento elaborado por Los Muchachos Peronistas, en el que se cuestionaron duramente las políticas nacionales de ajuste y se convocó a la unidad.

“Nos comprometemos, desde este lugar del barrio del Carmen donde empezó todo, a trabajar el doble, a levantar las banderas del peronismo y decirte que en 2027 les devolveremos a Perón y NÉSTOR su plaza y su balcón, será la señal de la felicidad del pueblo”, marca el párrafo final del escrito dirigido al expresidente.

El acto contó con la presencia del arco político. Estuvo presente gran parte del Gabinete de Pablo Grasso, entre ellos el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado.

También dijeron presente el intendente de El Calafate, Javier Belloni; el de Río Turbio, Darío Menna, y el exintendente de Piedra Buena, Federico Bodlovic. Asimismo, el diputado provincial José Bodlovic; el expresidente de YPF, Pablo González; la extitular de Educación provincial, Cecilia Velázquez; el exsecretario general del Poder Legislativo, Pablo Noguera; el exdiputado Matías Bezi, y el secretario general del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos filial Ensenada, Nahuel Chancel, entre otros.

Pablo González, Darío Menna, Javier Belloni, Rudy Ulloa, José Bodlovic y Diego Robles, entre otros funcionarios y referentes del peronismo.

“Es un día con muchas sensaciones encontradas“, resumió Rudy Ulloa en diálogo con La Opinión Austral. Dijo que, por un lado, le produce muchísima tristeza el 27 de octubre por “recordar a mi amigo” y al recordarlo, “no poder llevarle buenas noticias y pedirle perdón” por el contexto político actual. Pero por otro lado, hay alegría “al saber que la gente está, el barrio y los vecinos”. Y añadió que es satisfactorio “juntar a la gente de Grasso, al mismo Belloni que vino. Pablo González, “Chachi” (por Cecilia Velázquez) y más compañeros… Y que la convocatoria sea Néstor“.

Gran parte del Gabinete de Pablo Grasso participó del acto.

“Belloni me dijo: ‘Voy por los vecinos del barrio, el afecto que te tengo y Néstor‘”, contó Rudy sobre la presencia del intendente de El Calafate.

Internas y PJ

Consultado respecto a la interna que se vive en el PJ nacional entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, contestó: “La gente sufre por cosas más importantes. Sé que es un trámite a hacer. Pero es una barbaridad” y agregó: “No creo que haya internas. No tendría que haber. A veces es bueno o malo, pero estar discutiéndola a Cristina a esta altura me parece medio raro…“, sostuvo, mostrando su respaldo a la expresidenta.

“Creo que Néstor trasciende más de lo que es la interna de las cosas cortitas de los diarios. Esa banderita la tenemos que tener y cuidarla. Es la prenda de unidad y de que nos encontremos, más allá de que veamos las cosas diferente”, enfatizó el referente de Los Muchachos Peronistas.

En ese sentido, marcó que “nos sentimos en deuda con Néstor” y consultado respecto a qué haría él si estuviera presente en un contexto nacional tan complicado como el que se vive, fue contundente: “Si Néstor estuviera, no estaríamos en esta situación. Estoy seguro. El país estaría en otra situación totalmente diferente”.

Asimismo, marcó que como peronismo y hoy oposición al Gobierno de Javier Milei, “nos tenemos que hacer cargo y seguir trabajando para cambiar esto. La gente nos va venir a buscar no porque le vaya mal al Gobierno, sino porque volvemos a ser la opción seria que Néstor y Perón nos marcaron“.

En ese sentido, fue crítico y apuntó que hay que “comprometerse más. Institucionalizar la política, volver al barrio y escuchar al vecino”, apuntando que “aquel que estuvo y no hizo nada, no puede volver a estar. Si hay que cambiar las cosas, no podés llevar siempre lo mismo. La única forma es esa”.

“Los Muchachos Peronistas insistimos en volver a Néstor. En una cuestión política“, marcó en referencia a la importancia de militar, puerta por puerta, con los vecinos. “Se hizo en cada situación, fue la propuesta política, de empleo, de todos adentro. Eso no es discurso, eso realmente lo vivimos y sabemos que es posible”, cerró.

