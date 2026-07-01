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El Gobierno de Santa Cruz alcanzó este miércoles un nuevo acuerdo en la mesa paritaria del sector Salud, que establece una recomposición salarial acumulada del 17,9%, junto con una serie de medidas destinadas a fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar la continuidad del diálogo durante el segundo semestre del año.

El entendimiento incluye incrementos acumulativos para el personal activo y pasivo, la reapertura de la negociación salarial antes de finalizar el año, el pase a planta permanente de trabajadores que reúnan las condiciones establecidas y el compromiso de avanzar en la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

Cómo se aplicará el aumento del 17,9%

La pauta salarial acordada se implementará de manera escalonada:

–2% sobre el valor de la Unidad Salarial (US) en junio

–10% sobre el valor de la Unidad Salarial (US) en julio.

–2,1% sobre el valor de la Unidad Salarial (US) en septiembre.

–3% sobre el valor de la Unidad Salarial (US) en octubre.

Los incrementos son acumulativos, alcanzan tanto al sector activo como a jubilados y pensionados, y representan una mejora total del 17,9%.

El gremio de los profesionales APROSA, una de las entidades que participa de la paritaria. Andrea Pérez (segunda desde la derecha), secretaria general de ese sindicato.

Asimismo, se acordó que el retroactivo correspondiente al mes de junio y el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) serán liquidados junto con los haberes del mes de agosto.

La negociación continuará en octubre

Como parte del acuerdo, las partes establecieron la reapertura de la paritaria salarial durante la primera semana de octubre, con el objetivo de volver a evaluar la evolución de la situación económica y continuar trabajando en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud.

La paritaria sectorial de Salud la integran los gremios ATSA, APROSA, UPCN y ATE.

Esta instancia permitirá sostener un mecanismo de diálogo permanente entre el Gobierno Provincial y las organizaciones sindicales.

El acuerdo también incorpora definiciones importantes en materia laboral: se resolvió el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en condiciones, respetando los procesos administrativos vigentes y con fecha de corte al 31 de mayo de 2026.

Además, se acordó reabrir durante la primera semana de septiembre la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de Salud, Ambiente y Caja de Servicios Sociales, con el propósito de continuar actualizando las condiciones laborales del sector.

En la misma línea, el Ejecutivo asumió el compromiso de trabajar en la regularización de tramos y grados, una demanda vinculada al desarrollo de la carrera sanitaria y al reconocimiento de la trayectoria del personal.