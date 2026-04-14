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Tras su participación en el panel de producción del AmCham Summit, la country manager de Newmont Argentina, María Eugenia Sampalione, brindó definiciones a La Opinión Austral sobre el proyecto de expansión de Cerro Negro. “La verdad que a principios de año hicimos un anuncio de inversión para la expansión de Cerro Negro que sobre todo lo que va a hacer es extender la vida útil de la mina más allá del 2035“, puntualizó.

Más adelante, señaló que esto fue producto gracias a un trabajo conjunto con las autoridades del gobierno provincial, las comunidades y los proveedores, “para entender que el camino era en conjunto, entender dónde estaban los desafíos, entender dónde tenemos que hacer nuestras mejoras en competitividad, en cumplimiento, y en el entendimiento de mejorar la capacidad técnica y efectiva en lo que es el manejo de la mina”.

Asimismo, María Eugenia Sampalione sostuvo que se trata de un contexto de país que te invita a esa competitividad porque “de alguna manera hay cierta estabilidad“. Luego, expresó que Cerro Negro también tenía que trabajar en mejorar su productividad” por lo que “ese anuncio permitió poner el foco en el empleo local y la contratación local“.

Al respecto, manifestó que el gobierno provincial les ha pedido trabajar en ello porque las necesidades son muy amplias en la provincia. “Por eso nuestro foco está en crear estos programas educativos de inserción a la minería“. Sin embargo, aclaró que la actividad tiene el condicionante es que es un sector que requiere cierta especialidad y ciertas conductas, porque todo apunta a la seguridad y hacia la disciplina.

La country manager de Newmont Argentina expresó que las reuniones con los distintos proveedores ya que “nuestra decisión fue apoyar a los contratistas locales y la verdad que en dos meses de inicio de la inversión, ya hemos licitado seis obras de casi 20 millones de dólares“, puntualizó.

“Ya estamos en marcha, estamos esperando los hitos de esa expansión que en los próximos meses vamos a poder ir viendo”, subrayó. Y destacó que la inversión generará la incorporación de 270 empleos locales. Recordó que la inversión es de 800 millones de dólares en 6 años.