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Este miércoles 18 de noviembre comenzará en Mar del Plata la IX Edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026). El evento se extenderá hasta el viernes 20 bajo el lema “El mar y la industria nos conectan” y es organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, la presidenta del Grupo SPI Astilleros —firma con presencia en Caleta Olivia— y secretaria de ABIN, Sandra Cipolla, analizó la actualidad del sector y el rol estratégico de Santa Cruz.

“Me encontraste en la última reunión de coordinación junto con todo el grupo organizador. Estamos en la recta final, exultantes porque estamos viviendo momentos complejos y difíciles donde claramente la industria está pasando por una coyuntura muy particular, pero asimismo se puede vislumbrar el compromiso, las ganas y las inversiones. El sector empresario pone al servicio del país sus capacidades para el desarrollo y la producción nacional”, afirmó.

El corte de cinta oficial será este miércoles a las 10 de la mañana. Confirmaron su presencia el intendente de General Pueyrredón, el presidente del Consorcio Portuario y el Concejo Deliberante, además de delegaciones de 10 países.

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Respecto a las dificultades actuales, la dirigente explicó que atraviesan problemas comunes a todo el entramado productivo. “Está muy difícil estabilizar el tema del crédito. Todavía tenemos que darle una vuelta más a todo el sector y pensar con creatividad e ingenio la parte impositiva. En nuestro caso particular tiene que ver con la importación de buques usados, que es una batalla de hace mucho tiempo, pero no se pierden ni las voluntades ni el compromiso de quienes amamos al sector naval”, sostuvo.

Protagonismo santacruceño

La participación institucional y operativa de Santa Cruz será uno de los hitos del encuentro, en un contexto donde SPI Astilleros lleva adelante un proyecto de inversión en el puerto de Caleta Paula.

“Que la provincia de Santa Cruz esté presente para nosotros es un hito en este tipo de eventos porque es la primera vez que participa con el tenor y la envergadura que efectivamente están teniendo hoy sus puertos”, remarcó Cipolla.

La empresaria señaló que la presencia de firmas internacionales y del sector pesquero local y nacional permitirá mostrar el potencial de un territorio con larga tradición pesquera y abrir rondas de negocios. “Creo que la Patagonia es el nuevo centro. La capacidad que tengan los puertos de recibir cada vez más cantidad de buques y cargas es lo que hace que sea atractivo para que elijan un puerto de desembarco, de estadía, para reparaciones o para recibir servicios”, indicó.

También destacó la planificación de la Unidad Ejecutiva Portuaria de Santa Cruz. “Tiene un sentido y un criterio que va a hacer que los puertos de la provincia realmente se potencien y lleguen al máximo esplendor. Están bien pensadas las inversiones; tener puertos aprobados para recibir buques de bandera extranjera y zonas francas cercanas es muy importante”, subrayó.

Caleta Paula sostiene su movimiento en la Patagonia y gana importancia.

Como muestra de esa articulación público-privada, celebró dos hechos recientes en Caleta Paula: el arribo del patrullero oceánico ARA Luis Piedrabuena, tras 20 años sin ingresos de la Armada Argentina a esa terminal, y la puesta en seco de la monoboya de Caleta Córdoba. “Cuando hablamos de relacionar los hidrocarburos con la industria naval, ya hoy hay un hito. Esa es la articulación entre lo público, lo privado y las inversiones estratégicas para el desarrollo de una provincia o de un país”, expresó.

Sistema federal

EINAVAL 2026 contará con un bloque específico dedicado a los puertos con la participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, habrá un panel energético con la presencia de YPF, el embajador de Noruega y la Subsecretaría de Industria de la Nación, donde se abordarán los programas vigentes para el sector.

“Tenemos que pensar a los puertos de la Argentina como puertos integrados. Durante muchos años nos han fragmentado y nos han hecho pensar que solo existe el puerto de Buenos Aires. Tiene que haber una línea de cómo se hace un sistema portuario federal para poder llegar con productos del norte al sur y que parte de las exportaciones puedan salir de los puertos patagónicos”, planteó.

En esa línea, consideró clave avanzar con el Canal Magdalena para garantizar independencia y soberanía marítima en un país bicontinental donde “todo pasa por el sur”.

El 18 de noviembre comenzará en Mar del Plata la IX Edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026).

Competitividad y empleo

Consultada sobre la diferencia de costos frente a otros países de la región, Cipolla defendió la capacidad técnica local. “La Argentina ha demostrado que a pesar de las crisis macroeconómicas, con la SIRA o sin SIRA, hemos tenido la capacidad de construir embarcaciones y hemos sido competitivos. Para ser competitivos seguramente bajamos la renta, pero hemos trabajado con los sindicatos”, señaló.

Sobre las asimetrías con países vecinos como Paraguay, sostuvo que muchas situaciones son transitorias y llamó a mirar más allá de la coyuntura. “La Argentina tiene una capacidad ingenieril, de astilleros y de cadena de valor altamente competitiva. Solo necesitamos una línea de financiamiento naval porque la construcción de un barco tiene más que ver con el financiamiento que con las capacidades técnicas, que ya las hemos demostrado”, aseguró.

Finalmente, evocó las palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país sobre la necesidad de poner la economía al servicio del hombre. “Cada puesto que se genera en un astillero crea cinco empleos indirectos. Tenemos una capacidad enorme de desarrollar trabajo de calidad con profesionales y técnicos. Es el momento de ver lo que efectivamente tenemos y ponerlo al servicio del desarrollo y la producción”, concluyó.