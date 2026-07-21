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El Gobierno de Santa Cruz dará este martes 22 de julio un nuevo paso en su estrategia de recuperación de la actividad hidrocarburífera con la apertura de la licitación del área Sur Río Deseado Este, ubicada en cercanías de Caleta Olivia, dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, un proyecto considerado clave para atraer inversiones, incorporar tecnología de última generación y generar empleo en el flanco norte de la provincia.

La iniciativa contempla la exploración de un bloque con presencia de petróleo pesado, un recurso que durante décadas no pudo ser desarrollado por la falta de tecnologías que hicieran viable su explotación. Hoy, con los avances implementados en países como Canadá, la Provincia busca revalorizar ese potencial y abrir una nueva etapa para la industria.

Se busca ampliar la matriz productiva y poner en valor áreas que históricamente permanecieron inactivas.

En junio pasado, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, había señalado que el proyecto forma parte de la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal para promover inversiones privadas, ampliar la matriz productiva y poner en valor áreas que históricamente permanecieron inactivas. “Seguimos las directivas del gobernador de poner en valor todas las áreas y todas las posibilidades de desarrollo productivo que tiene la provincia. Esta licitación representa una oportunidad concreta para incorporar inversiones, tecnología y trabajo genuino para los santacruceños”, había afirmado el funcionario.

Petróleo pesado

Álvarez explicó que Sur Río Deseado Este presenta características particulares debido a la presencia de petróleo pesado, cuya extracción resultaba antieconómica con las técnicas disponibles hace dos décadas. “No habían sido explotados porque el costo de extracción era superior al de comercialización. A medida que se realicen las perforaciones exploratorias conoceremos las reservas efectivas y el potencial de las áreas aledañas”, sostuvo.

Jaime Álvarez: “Seguimos las directivas del gobernador de poner en valor todas las áreas”. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El ministro indicó que las tecnologías desarrolladas en Canadá permiten hoy modificar ese escenario y abrir oportunidades para la producción hidrocarburífera provincial. La iniciativa surgió tras el interés manifestado por una empresa canadiense, asociada con Alianza Petrolera S.A., luego de las gestiones de promoción de inversiones realizadas por el gobernador Claudio Vidal durante misiones comerciales en el exterior.

Las coordenadas del área que será explorada tras la apertura de la licitación este miércoles 22 de julio.

Desarrollo local

El proyecto prevé que la empresa adjudicataria pueda comenzar los trabajos durante los próximos meses, una vez concluido el proceso administrativo. Según explicó Álvarez, la primera etapa comprenderá una campaña de perforación exploratoria, la construcción de las instalaciones necesarias dentro del yacimiento y, de confirmarse la viabilidad del proyecto, la ejecución de ductos para transportar el crudo hasta las instalaciones de Termap.

El funcionario remarcó además que la iniciativa demandará la capacitación de trabajadores santacruceños en nuevas técnicas de explotación y la incorporación de equipamiento específico. “Se tendrá que capacitar personal santacruceño en estas nuevas técnicas que se deban utilizar y es posible también la importación de equipamiento específico o la readaptación del que ya se encuentra en la zona“, había señalado.

El ministro indicó que Santa Cruz tiene excelente personal en el área de hidrocarburos y más de 80 años de historia petrolera.

Asimismo, destacó la experiencia del recurso humano provincial. “Santa Cruz tiene excelente personal en el área de hidrocarburos y más de 80 años de historia petrolera. El primer pozo se perforó en 1944, en Cañadón Seco. Hay generaciones de trabajadores de primer nivel y este proyecto permitirá reincorporar personal y formar nuevos trabajadores”, afirmó.

Recuperar el ritmo

En paralelo con la licitación, el ministro destacó en las últimas horas que la política de recuperación de la actividad hidrocarburífera comienza a mostrar resultados concretos a partir del ingreso de nuevas operadoras, el regreso de empresas de servicios y la incorporación de equipos de perforación.

“Hemos venido trabajando tal cual nos indicó el gobernador Claudio Vidal con las nuevas operadoras que asumieron las áreas de YPF. Se priorizaron las inversiones y hoy ya vemos señales positivas, como la llegada de San Antonio, que demuestra la confianza de las empresas para volver a invertir y desplegar sus equipos en Santa Cruz”, sostuvo.

Las áreas revertidas a la provincia por parte de YPF ya están en producción. (Tapa de La Opinión Austral del 21 de octubre del 2025).

Álvarez explicó que el regreso de equipos de perforación representa un cambio significativo para la industria provincial. “Durante los últimos años predominaban los equipos de Pulling y Workover. Que hoy vuelvan empresas con equipos de perforación para ejecutar nuevos pozos es fundamental para mantener la producción, reactivar pozos inactivos y generar más actividad económica“, indicó.

En ese sentido, adelantó que San Antonio iniciará una campaña junto a Crown Point, mientras que Quintana utilizará ese mismo equipo para perforaciones en Aguada Bandera. A su vez, CGC desarrollará un programa de 31 perforaciones entre este año y el próximo, lo que permitirá que más de dos equipos de perforación trabajen de manera simultánea en la provincia.

Nazareno Retortillo, secretario de Estado de Energía Eléctrica; Gastón Farías, secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero; Juan Carlos Morales, secretario de Estado de Hidrocarburos; Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería; Paola Pavanello, secretaria de Estado de Minería; Emilio Rivera, secretaria de Estado de Recursos Hídricos; y Javier Hernández, secretario de Estado de Gestión Financiera. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Producción y empleo

Para el titular de la cartera energética, el objetivo central es detener el declino de los yacimientos maduros, estabilizar la producción y recuperar el empleo en las localidades petroleras. “Mes a mes se van recuperando los puestos de trabajo. Cada equipo que entra en funcionamiento recupera empleo, ya sea con trabajadores que estaban en stand by o con quienes vuelven plenamente a la actividad. Así comienza a estabilizarse el empleo en el flanco norte”, afirmó.

El ministro Jaime Álvarez indicó que el objetivo central es detener el declino de los yacimientos maduros.

Además, recordó que el Gobierno provincial mantiene como prioridad el cumplimiento del 90 % de mano de obra local en la actividad hidrocarburífera, con el propósito de fortalecer el empleo santacruceño y dinamizar las economías regionales. Finalmente, Álvarez consideró que el actual escenario internacional, con precios favorables del petróleo, representa una oportunidad para consolidar nuevas inversiones y profundizar el desarrollo energético de la provincia.

“Cada equipo que se pone en marcha representa más producción, más empleo y más oportunidades para Santa Cruz. Ese es el camino que nos marcó el gobernador Claudio Vidal y es el que estamos llevando adelante”, concluyó.