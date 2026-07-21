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En sintonía con el duro cruce que realizó Santa Cruz Puede contra el intendente Pablo Grasso por el cierre del Mercado Concentrador Patagónico, el partido SER Santa Cruz emitió un comunicado para respaldar a la empresa estatal del Gobierno Provincial, y apuntaron -también- contra el jefe comunal de Río Gallegos de impulsar una “persecución política” contra el emprendimiento productivo.

El documento, firmado por el presidente del partido, Hernán Elorrieta, sostiene que las recientes actuaciones de la comuna capitalina no responden únicamente a cuestiones administrativas, sino que forman parte de una estrategia destinada a obstaculizar el funcionamiento de un proyecto impulsado por el Gobierno Provincial.

El comunicado de SER Santa Cruz.

“Desde SER Santa Cruz expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución política que, a nuestro entender, viene llevando adelante el intendente Pablo Grasso contra Santa Cruz Puede S.A.U. y el Mercado Concentrador Patagónico, un proyecto creado para generar empleo, fortalecer a los productores locales y promover el desarrollo de Santa Cruz“, señala el comunicado.

También cuestionó las inspecciones realizadas por la Municipalidad de Río Gallegos y recordó antecedentes vinculados con procedimientos sobre mercadería perteneciente a la empresa provincial.

“Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Río Gallegos se suman a otras decisiones que han afectado el normal funcionamiento de la empresa. Tiempo atrás, inspectores municipales incautaron mercadería de Santa Cruz Puede por presuntas infracciones. Hoy, esos mismos productos se comercializan en distintos puntos del país, mientras en Río Gallegos continúan poniéndose obstáculos para que los vecinos puedan acceder a ellos“, manifestaron.

En otro tramo del documento, SER Santa Cruz puso el foco en el predio donde actualmente funciona el Mercado Concentrador Patagónico, señalando que permaneció durante años sin actividad y que recién comenzó a generar movimiento económico tras la intervención del Ejecutivo provincial.

“También resulta llamativo que el predio donde hoy funciona el Mercado Concentrador Patagónico haya permanecido durante muchos años prácticamente abandonado, sin generar producción ni empleo, y que recién ahora, cuando fue recuperado por el Gobierno Provincial, recibió una importante inversión y comenzó a generar trabajo, aparezcan inspecciones, sanciones y amenazas de clausura“, indicaron.

El comunicado también incluyó cuestionamientos sobre el tratamiento que, según el espacio político oficialista, reciben otras empresas radicadas en la ciudad.

Hernán Elorrieta, presidente de Ser Santa Cruz.

“Mientras tanto, empresas vinculadas a Lázaro Báez mantienen desde hace años millonarias deudas con el Municipio sin que se conozcan acciones de la misma firmeza para recuperar esos recursos. La ley debe aplicarse con el mismo criterio para todos y no de manera selectiva“, expresaron.

“Santa Cruz necesita dirigentes que acompañen la producción, la inversión y el empleo, no que pongan obstáculos a proyectos que benefician a miles de santacruceños“, afirmaron en otro tramo del escrito.

Finalmente, el espacio oficialista cerró el comunicado con un fuerte mensaje político dirigido al jefe comunal de Río Gallegos.

“Basta de persecución. Pablo Grasso debe dejar de utilizar el Estado municipal para obstaculizar un proyecto que genera trabajo, impulsa la producción y crea oportunidades para los santacruceños. Desde SER Santa Cruz vamos a defender cada puesto de trabajo, a nuestros productores y a toda iniciativa que contribuya al crecimiento y desarrollo de la provincia“, concluye el documento firmado por Hernán Elorrieta.