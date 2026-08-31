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La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso el cierre de las subáreas 7 y 15 para la pesca comercial de langostino, luego de que el seguimiento científico registrara una relación entre las capturas de merluza y langostino superior al límite reglamentario y una elevada proporción de juveniles de merluza. La medida alcanza a los dos sectores ubicados dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), entre ellos, el ubicado a la altura de la costa norte de la provincia de Santa Cruz, frente a Caleta Olivia y Puerto Deseado.

En este contexto, en entrevista con LU12 AM680, el secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenco, se refirió a la actualidad de la actividad pesquera en la provincia, la situación de la zafra de langostino, la transición hacia la temporada de merluza y las perspectivas de trabajo para los puertos locales de cara a fin de año. El funcionario detalló los motivos del cierre preventivo de sectores operativos e hizo un balance de las descargas en las terminales marítimas santacruceñas.

“Se decidió el cierre de algunas subáreas de langostino que están aquí en la región de la provincia de Santa Cruz”, explicó. “Veníamos pescando bastante bien últimamente en distintas áreas y bueno, a medida que la temporada va avanzando empezó a aparecer merluza en distintas áreas o subáreas y, por sugerencia del INIDEP, se han cerrado dos subáreas: la subárea 7, que está al norte a la altura de Rawson aproximadamente, y la subárea 15, que está frente al Golfo San Jorge“, precisó.

“Quedaron abiertas cuatro subáreas, la 4, 5 y 8 en la zona norte y la 16 en la zona sur. Después igual se está pescando fuera del área de estas que se van abriendo, que es donde está la cría de langostino; hay buques que están pescando fuera del área de veda“.

“Estamos llegando al fin de la temporada de la zafra de langostino. En esta época empezamos a tener este tipo de movimiento de cierre de subáreas y de un manejo más responsable de áreas. Se ha empezado a pescar antes esta temporada y de una manera muy de golpe al principio. Biológicamente el recurso se fue moviendo hacia el norte y ahora empezó a migrar hacia el oeste podríamos decir un poquito, y empezó a haber mucha merluza en distintas subáreas de esta zona de veda que se utiliza para que se reproduzca la merluza”, precisó.

Desestimó impactos negativos sobre el ecosistema: “El INIDEP en todas las áreas que están abiertas está monitoreando día a día con observadores a bordo de cada uno de los buques o la mayoría de los buques. Tiene a diario cuál es la presencia de fauna acompañante que está teniendo el langostino, en este caso la merluza. Por eso se cierran las áreas. Esto se habla desde la Secretaría de Pesca de la Nación con cada uno de los representantes en las provincias y se llega al acuerdo de cerrar y de cuidar el recurso“.

“No es una decisión que se estira en el tiempo y los buques se quedan pescando y haciendo la problemática; todo lo contrario, está con un monitoreo a diario al respecto”, remarcó.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko. FOTO: GOBIERNO

Puerto Deseado y Caleta Paula

Al analizar la actividad en las terminales portuarias, valoró los volúmenes desembarcados durante el año.

“Seguimos teniendo descargas. Hay que ver ahora con el cierre de esta subárea que viene al sur, que es la 15, ahí obviamente va a mermar un poco algo de la flota, salvo que se queden pescando en la 16 del área de veda”, sostuvo.

“Llevamos alrededor de 12.000 toneladas de descarga de langostino en Puerto Deseado, que ha sido positiva con respecto al año pasado y al 2023, pero estamos en los mismos igualismos que en toda la temporada del 2024. Estamos bien, estamos conformes. La gente de Puerto Deseado está muy conforme por todas las descargas que han tenido de los buques tangoneros con respecto a cómo fue históricamente, pero sí de los últimos tres años estamos bien. En Caleta Paula también estamos con un 12% más de descargas que el año pasado, así que el trabajo viene sostenido”, resaltó.

De cara al inicio de la zafra merlucera y la continuidad de las tareas en Caleta Olivia, detalló el convenio firmado con la provincia vecina: “En Caleta Paula se había cortado un poco la descarga y bueno, ahora empieza la época de merluza, así que va a haber buena cantidad de descargas. Firmamos un convenio con Chubut donde nosotros le entregamos un resabio de langostino social que nos quedó sin pescar con los buques fresqueros y los canjeamos por 7.650 toneladas de merluza que se van a descargar en Caleta Paula. Vamos a tener asegurado descargas de aquí a fin de año, así que dentro de una visión global de estos dos puertos tenemos buenas perspectivas de trabajo“.

Los primeros desembarcos de langostino en aguas santacruceñas.

San Julián y pesca artesanal

Repasó la proyección operativa para otras localidades costeras de la provincia.

“En San Julián estamos con la pesca experimental de sardina o anchoa. Obtuvimos desde el Consejo Federal Pesquero cuatro permisos experimentales para que operen de los puertos santacruceños, sobre todo desde ahí de San Julián, donde vamos a tener en breve operatoria”, anunció.

“Son cuatro que van a pescar sardina en toda esa zona con observadores a bordo. Como es de manera experimental van a pescar en aguas provinciales y nacionales, así que es algo que estamos muy entusiasmados, sobre todo también la gente del INIDEP por cómo está la biomasa en toda esa zona. Estamos muy esperanzados y entusiasmados de que esto arranque cuanto antes para ver qué fauna tenemos ahí además de la sardina y algo de merluza. Queremos saber qué está pasando en esa zona”, agregó.

Asimismo, mencionó las alternativas en desarrollo para la zona sur: “En Puerto San Julián tenemos cierta información de que más al sur también tenemos mucha presencia de salmón chinook. Ahora empezamos con la pesca en Piedra Buena, la pesca artesanal del chinook también arranca ahora en unos 15 a 20 días, así que estamos con mucho trabajo en todas las zonas“.

Gestión articulada

Por último, Klimenco destacó el marco institucional y el diálogo sectorial para sostener la actividad económica en la región.

“Es un trabajo que se viene haciendo; de parte del gobernador está el acompañamiento para que esto se produzca. Tenemos mesas para que sigan operando en nuestros puertos o vuelvan a operar. Trabajamos en conjunto con otras provincias para generar el ámbito de negocios aquí en Santa Cruz y con Chubut por el tema del manejo del recurso, en una mirada global y regional con respecto al Golfo”, afirmó.

“La semana pasada, el viernes, estuvimos reunidos en Caleta Olivia, en Puerto Caleta Paula, con la gente de la flota amarilla, donde trabajamos con ellos distintos aspectos, entre ellos el manejo de veda, apertura y cierre de áreas. Estamos trabajando para que sea sustentable en el tiempo el trabajo y tenga previsibilidad el empresario para poder invertir en la provincia”, concluyó.