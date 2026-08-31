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La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, justificó la decisión de postergar la sesión ordinaria prevista para el jueves 3 de septiembre. Afirmó que el cuerpo legislativo no cuenta con las condiciones administrativas ni los insumos básicos para funcionar.

La medida generó una fuerte reacción del Ejecutivo municipal, el jefe de Gabinete, Diego Robles, cuestionó públicamente los motivos planteados por la titular del recinto.

En declaraciones a LU12 AM680, rechazó los planteos del funcionario comunal. Atribuyó la parálisis a una deuda acumulada con prestadores comerciales por parte del Ejecutivo municipal. “Me parecen absurdas las declaraciones que he escuchado de Robles porque, sinceramente, nada más alejado de no querer trabajar o no querer hacer las actividades en este lugar”, afirmó D’Amico.

“Nos encontramos con una deuda con distintos proveedores de más de 80 millones de pesos, hay proveedores que no han cobrado hace más de 1 año. Veníamos hablando con algunos, a quienes tenemos que agradecer la buena fe porque a pesar de esta deuda nos seguían entregando insumos. Pero realmente ellos nos han planteado el hecho de que ya no pueden seguir sosteniendo esta cadena de pagos que se ve totalmente interrumpida hace más de 1 año”, explicó.

“Lo más importante hoy es que no tenemos ninguna librería que quiera trabajar con la Municipalidad o con el Concejo Deliberante por la deuda que se tiene”, agregó. “Realmente nosotros para la sesión ordinaria necesitamos resmas de hojas, carpetas, broches y un montón de cosas que se utilizan y realmente no lo podemos usar porque no lo tenemos”, sostuvo.

Más adelante, enfatizó que la carencia de insumos esenciales impide dar cumplimiento a las exigencias normativas para el tratamiento del orden del día. “Que me cuente la estrategia o que me haga parecer las hojas o que me muestre públicamente los pagos a los proveedores”, desafío la titular del recinto al jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles. “Tranquilamente yo te puedo mostrar con número de expediente los pagos que se deben, y la verdad que el que nada debe nada teme“.

“Sinceramente me parece absurdo, mentiroso e hipócrita la posición en el sentido de que realmente alguien que maneja los números como lo maneja él, que yo soy abogada pero él es contador, tiene una clara actitud de cómo son las cosas. De hecho es cierto que a nosotros en el mes de junio nos dieron un fondo fijo de 2 millones y medio“, afirmó en relación a Robles.

Por ahora queda suspendida la sesión del Concejo Deliberante.

Fondo fijo

SIn apartarse de las declaraciones de Diego Robles sobre los giros presupuestarios otorgados, detalló el alcance de las partidas asignadas. También hizo referencia a las normativas impuestas por los organismos de control.

“En el Concejo Deliberante hay 500 personas donde hay un montón de áreas administrativas. Si él cree que podemos vivir 3 meses con 2 millones y medio, la verdad que está bastante desorbitado de la realidad”, remarcó.

“El fondo fijo tiene una serie de limitaciones en las compras que, por ejemplo, no me deja comprar las resmas de hojas en cantidad y hay un montón de cosas porque te pide que hagas un expediente administrativo”, detalló.

“No puedo abrir este expediente porque no tengo proveedores que quieran darme las proformas, porque indudablemente no quieren trabajar con el Concejo Deliberante porque se debe este dinero. Entonces, lo que nosotros le veníamos pidiendo de buena fe es: por favor paguen a los proveedores, necesitamos hojas, necesitamos papel higiénico, las cosas que se compraban a algunas empresas y realmente esto no pasa”, explicó.

Comparó los criterios de ejecución presupuestaria de la conducción saliente del recinto con los aplicados por la actual gestión. “A mí en mi carrera política me ha pasado muchas veces que han salido personas a decir que lo que dice D’Amico no es cierto, y la verdad que hay una cosa que se llama tiempo y termina mostrando la realidad”, sostuvo.

“Tenemos la suma tranquilidad de que hemos dado todo para poder seguir funcionando. De hecho hoy está abierto el consejo, no podemos sesionar pero estamos acá en este lugar”, manifestó.

“El año pasado el presupuesto lo usaban para irse a ver a Casu la presidenta con el casi algo y la amiga de la presidenta con todo pago, 7 u 8 días en Buenos Aires con todo pago y ahí no había reclamo”, recriminó D’Amico.

“Se compraban tres plantas por 6 millones de pesos, que justamente ese proveedor sí está pago. Y de repente lo que necesitábamos, que son las hojas y los insumos de limpieza, a estos les están debiendo a todos. Sinceramente pedimos que regularicen la situación porque está afectando al funcionamiento del consejo“, remarcó.

Gastos anteriores

Asimismo, repasó las complicaciones edilicias afrontadas con fondos propios ante las exigencias del Tribunal de Cuentas. Contrapuso los gastos de catering previos con la política actual. “Se deben 80 millones de pesos más o menos y a alguno se le debe hace más de un año”, reiteró.

“Acá se hicieron oficinas por 8 millones de pesos donde hay cuatro paredes de durlock y donde la mayoría de las oficinas las dejaron sin terminar”, recordó.

“Cuando yo recibo el primer fondo fijo termino una oficina, mando a comprar las chapas de durlock, mando a comprar la pintura, porque todo lo que debía tener esa oficina había desaparecido, entre las muchas cosas que yo denuncié. Es la oficina de atención al vecino apenas entrás al concejo”, explicó.

“Cuando pasa eso lo pago con el fondo fijo y después no me lo reconocieron, lo tuvimos que poner de nuestra propia plata, lo tuve que poner yo de mi propia plata“, enfatizó.

“El fondo fijo tiene muchas limitaciones que conoce a la perfección porque el jefe de gabinete fue ministro de Economía, entonces que no le mienta a la gente. El vecino no es tonto, entiende, y podés llamar al Tribunal de Cuentas para ver las limitaciones: me dio 800.000 pesos por mes, compramos cerraduras y un banner que tampoco entra y lo voy a tener que pagar yo, estoy poniendo de mi sueldo“, agregó.

D’Amico profundizó sobre la falta de servicios de catering bajo su dirección y la supuesta intención detrás del desabastecimiento.

“Nosotros no hemos hecho gastos: el año pasado se hacían caterings que salían 10 millones, 5 millones, el catering más chiquito salía 7 millones a los amigos de la intendencia y los abogados del Poder Ejecutivo”, contrapuso.

En la foto, la actual composición del Concejo Deliberante: Martín Chávez, Julio Aravena, Sol Kamu, Daiana Rutherford, Giulliana Tobares (Por Santa Cruz), Daniela D’Amico y Ayrton Ruay. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cadena de pagos

D’Amico profundizó sobre el mecanismo financiero institucional y remarcó la dependencia del Departamento Ejecutivo para destrabar la acreditación a los acreedores.

“Esto es una disponibilidad de ellos. Yo dependo del Concejo Deliberante que es autónomo en la generación de expedientes y de cosas, pero en la cadena de pagos es algo que depende directamente del Ejecutivo“, explicó.

“Si el Ejecutivo no paga, por más que yo tenga el presupuesto más alto del mundo, yo no puedo comprarle a nadie porque tienen que pagarle ellos. Dependo netamente de la disposición del Ejecutivo para que le pague a los proveedores”, subrayó.

“Si ellos activan la cadena de pagos nosotros no tenemos problema y volvemos a la actividad normal a sesionar“, aseguró.

“Teníamos todo listo para la sesión; la semana pasada la secretaria general habló con ellos para activar la cadena de pagos y dijeron que no tienen 1 peso, cuando hay un plazo fijo de 2.700 millones de pesos en el Banco Santander pero no le pueden pagar a los proveedores”, aseveró.

Consultada por la emisora sobre las afirmaciones del funcionario municipal acerca de presuntos intereses políticos detrás de la suspensión de la actividad deliberativa, la edila rechazó las imputaciones.

“Que me diga cuál. Que le pague a los proveedores. Eso es lo que te digo, que me diga cuál y que le pague a los proveedores”, respondió.

“Lo único que pretendemos nosotros es que le pague a los proveedores y que podamos tener una librería que quiera trabajar con el Concejo Deliberante“, expresó.

“Para hacer política yo la hago en la calle trabajando con el vecino y generando acciones que favorezcan a la comunidad, no necesito salir a hablar de él. Pregúntale a él si conoce las limitaciones que da el Tribunal de Cuentas a un fondo fijo, prácticamente no podés comprar nada”, sugirió.

“Entiendo que está molestando que el Concejo se encuentre abierto, que sea un consejo austero y participativo, y la verdad es que nos están asfixiando para el funcionamiento”, señaló.

Sin fecha

Por último, al referirse a los plazos previstos para reanudar el cronograma de sesiones en el recinto local, concluyó sobre la falta de certidumbre.

“Se va a normalizar cuando paguen a los proveedores, porque cuando tengamos un proveedor que nos habilite la situación sin duda vamos a presentar para hacerlo”, aclaró.

“Si él no paga los 80 millones de pesos que debe, es muy difícil empezar a trabajar y que alguien nos quiera atender”, advirtió.

“A mí me contaban algunos concejales, inclusive del Frente para la Victoria, que van a determinadas ferreterías y les dicen ‘por favor deciles que nos paguen’“, reveló.

“Esto es lo que debe el Concejo, ni quiero saber lo que debe el Ejecutivo. No es fácil entrar a un comercio de Río Gallegos y que pidan que la Municipalidad pague lo que debe”, manifestó.

“Creo que están nerviosos; en un Concejo Deliberante funcionando y activo van a poner palos en la rueda, pero la política se hace abriendo las oportunidades para los vecinos, los estamentos del pueblo para los vecinos, no cerrándolos”, finalizó D’Amico.