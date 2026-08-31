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La reciente aprobación de la ley que crea el Colegio Profesional de Enfermería de la provincia de Santa Cruz fue recibida como un importante avance para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Así lo expresó Celia Sosa, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y actual directora de la carrera de Enfermería de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), quien dialogó con Radio LU12 AM680 sobre los alcances que tendrá la nueva institución.

La profesional destacó que la creación de un colegio permitirá fortalecer la organización de la profesión y avanzar en distintos aspectos vinculados con la práctica y el ejercicio de la enfermería. “Creo que, como todos escuchamos en algún momento el tema de los colegios profesionales de otras profesiones, son organizaciones que nos permiten como profesión una organización en relación a la praxis, a la práctica profesional”, explicó.

El personal de enfermería y de la carrera de la UNPA, este jueves en la Cámara de Diputados, junto a diputados de diferentes bloques, entre ellos, Mario Piero Boffi, uno de los impulsores del proyecto.

En ese sentido, señaló que el nuevo organismo tendrá entre sus funciones el seguimiento del ejercicio profesional y de las competencias de quienes cuentan con matrícula. “Es como un control que se realiza al matricular. Esta matriculación actualmente la está haciendo el Ministerio (de Salud), pero controla el título y te otorga una matrícula. Y hasta ahí; no se continúa después con todo lo que tiene que ver con el control legal de la profesión”, indicó.

Formación continua y jerarquización

Sosa también remarcó la importancia de que el Colegio Profesional acompañe los procesos de formación y actualización de quienes ejercen la enfermería en Santa Cruz. Actualmente existen diferentes niveles de formación dentro de la actividad y, según explicó, uno de los desafíos será favorecer la continuidad de los estudios y el acceso a instancias de mayor especialización.

“Para acceder a esa formación de calidad tenemos que tener sí o sí el título de grado”.

CELIA SOSA

La directora de la carrera de Enfermería recordó que, si bien ya no se forman nuevos auxiliares de enfermería, todavía hay trabajadores con esa formación que ejercen en la provincia. “Es importante que los auxiliares que todavía ejercen en la provincia continúen su formación para tener al menos la formación de pregrado o técnico”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de favorecer que los profesionales puedan acceder a la licenciatura, que constituye la formación de grado y permite posteriormente avanzar hacia especialidades, maestrías y doctorados. “Para acceder a esa formación de calidad tenemos que tener sí o sí el título de grado”, afirmó.

El personal se desempeña en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

En ese marco, consideró que el Colegio también podrá impulsar instancias de formación continua, jornadas y actividades académicas para compartir conocimientos y experiencias. “El objetivo es mejorar la calidad de cuidado que brindamos a los ciudadanos de todo el territorio y de los lugares donde trabajan”, señaló.

Los próximos pasos tras la aprobación de la ley

La aprobación legislativa es apenas el inicio de un proceso que deberá continuar con la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo. Según explicó Sosa, una vez cumplido ese paso se abrirá un período de 120 días para convocar a una asamblea.

Durante esa etapa, los profesionales deberán trabajar en la elaboración y puesta en común de un estatuto que será sometido a consideración de los colegas. “Ahora estamos esperando que la ley se promulgue. A partir de ahí vamos a tener 120 días para convocar a asamblea”, explicó.

En esa instancia también se deberá establecer la fecha para las elecciones de las autoridades del futuro Colegio Profesional. Una vez consolidada la comisión que resulte electa, comenzará el proceso de articulación con el Ministerio de Salud para avanzar en el traspaso de las matrículas de los profesionales que actualmente ejercen en Santa Cruz.

En el Hospital Regional de Río Gallegos se desempeña una gran mayoría del personal de enfermería de la provincia. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además, será necesario realizar un relevamiento y coordinar con las distintas instituciones para verificar quiénes se encuentran ejerciendo la profesión y avanzar en las estrategias necesarias para la transición hacia el nuevo sistema.

“No va a limitar la continuidad del ejercicio”

Uno de los puntos sobre los que Sosa buscó llevar tranquilidad a los trabajadores es que la creación del Colegio no implicará interrupciones ni impedimentos para quienes actualmente se desempeñan en el sector. “Una tranquilidad para los colegas es que de ninguna manera va a haber una acción que limite la continuidad del ejercicio”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que habrá un proceso de transición entre el sistema vigente y el funcionamiento pleno del nuevo organismo. Ese período deberá contemplar, además, una característica particular de Santa Cruz: las grandes distancias que separan a las localidades y a los profesionales que ejercen en las diferentes regiones de la provincia.

Sosa anticipó que se analizan distintas alternativas para facilitar la participación de los trabajadores en las elecciones.

Por ese motivo, anticipó que se analizan distintas alternativas para facilitar la participación de los trabajadores en las elecciones, actividades institucionales y futuros trámites. “Vamos a favorecer algunas estrategias que permitan a los colegas, tanto en las elecciones como en las distintas actividades que se tengan que hacer, como por ejemplo la rematriculación después, que se favorezca a lo mejor por regiones”, adelantó.

De todos modos, aclaró que esas modalidades todavía no fueron definidas formalmente y serán parte de las discusiones que se desarrollen durante la etapa de organización del Colegio.

Un organismo para toda Santa Cruz, con sede en San Julián

El Colegio Profesional de Enfermería tendrá alcance en todo el territorio provincial y su sede estará ubicada en Puerto San Julián. La decisión de establecer allí la sede responde tanto al origen del impulso de la iniciativa como a la ubicación geográfica de la localidad.

Los enfermeros tuvieron una tarea clave durante la pandemia de Covid.

Sosa recordó que el proceso para avanzar con la creación del Colegio comenzó desde San Julián junto a otros profesionales del sector. Pero, además, destacó que la localidad ocupa una posición estratégica en relación con las distancias hacia las zonas Norte y Sur de Santa Cruz. “Fue conversado con los colegas y tiene que ver también con el lugar estratégico que tiene San Julián en cuanto a las distancias hacia Zona Norte o hacia Zona Sur”, explicó.

La intención es que, en caso de ser necesario realizar trámites o actividades presenciales, la ubicación resulte más accesible para los profesionales que se encuentran distribuidos en las diferentes localidades.

Una carrera con presencia en gran parte del territorio

Durante la entrevista, Sosa también destacó la importancia que tiene la formación universitaria de profesionales de enfermería en Santa Cruz. La carrera se dicta en distintas sedes de la UNPA y, según indicó, cuenta con graduados todos los años.

Si bien la sede de Caleta Olivia inició recientemente la implementación de la propuesta y todavía no cuenta con egresados, las sedes de Río Turbio, Río Gallegos y San Julián forman profesionales de manera sostenida. “Siempre son una de las carreras con más graduados en relación a todas las ofertas de grado que tienen”, señaló.

Además, destacó que los estudiantes y graduados provienen de diferentes puntos de Santa Cruz, lo que permite ampliar la presencia de profesionales formados en el territorio.

La creación del Colegio Profesional de Enfermería aparece así como un nuevo paso en la organización y jerarquización de una actividad fundamental dentro del sistema de salud provincial.

Ahora, el sector espera la promulgación de la ley para comenzar formalmente el proceso de organización institucional, elaboración del estatuto y convocatoria a elecciones que permitirá poner en funcionamiento el nuevo organismo.