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Javier Milei reunió a sus ministros y principales funcionarios en Casa Rosada tras el Tedeum del 9 de julio.

Además de los hermanos Milei y Santilli, dieron el presente los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), así como el asesor Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Se indicó que hubo consenso en achicar el Régimen de Zona Fría para recortar drásticamente los subsidios al consumo de gas residencial como una de las bases sobre las cuales sostener el superávit fiscal que sostiene al Gobierno.

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para avanzar en cambios al régimen de Zona Fría no tiene fecha en la Cámara de Senadores para su tratamiento.

Así fue señalado por la senadora nacional de Chubut, Edith Terenzi, a La Opinión Austral.

El proyecto oficialista prevé que, en esos lugares, el beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.

Entre las zonas que mantienen el subsidio generalizado están las que ya contaban con los beneficios históricos para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes, ubicadas en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y hubo gran preocupación entre los consumidores de gas en las denominadas zonas frías por el temor a ver incrementados los importes a abonar ante la llegada del invierno. Si bien fue un tema prioritario para el Gobierno que tiene por objetivo reducir el déficit, finalmente la iniciativa es demorada en Senadores.

Qué dice el proyecto

La Opinión Austral accedió al texto aprobado en Diputados y que deberá ser tratado por los senadores.

Modifica los subsidios por Zona Fría, establece un esquema de regularización de deudas eléctricas y deroga regímenes de promoción petrolera.

Modifica de manera directa el artículo 75 de la Ley 25.565. El nuevo esquema mantiene el beneficio general para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna. Esta asistencia aplica a los consumos de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) por redes mediante bonificaciones a las distribuidoras. Fuera de la región patagónica, el proyecto introduce subsidios focalizados según el nivel de ingresos.

El beneficio residencial se aplicará únicamente sobre un “Consumo Base” determinado para zonas templadas o frías. Para acceder, los hogares deben registrar ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC.

También se mantendrá el beneficio para usuarios con integrantes inscriptos en el ReNaBaP o veteranos de Malvinas. En el caso de titulares con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el acceso quedará sujeto a una evaluación de necesidad.

El fondo se financiará con un recargo de hasta el 7,5% por metro cúbico de gas inyectado, quedando exentas las exportaciones. La recaudación estará a cargo de ARCA y el régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031.

Alberto, un usuario, muestra la factura con las subas, además tiene un hijo con discapacidad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

CAMESSA

El artículo 4º de la ley regula el pasivo acumulado en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Subsecretaría de Energía Eléctrica determinará los créditos de las distribuidoras por ingresos no percibidos durante las emergencias tarifarias. Estos saldos a favor se usarán exclusivamente para cancelar las deudas vigentes que las empresas mantengan con Cammesa.

Para las distribuidoras provinciales o municipales se aplicará un esquema de conciliación similar.

Si el crédito reconocido supera la deuda con el organismo mayorista, el saldo remanente será asumido por la jurisdicción local.

Como condición obligatoria para la compensación, las firmas deben desistir de cualquier reclamo judicial previo contra el Estado.

En paralelo, la ley prohíbe explícitamente incluir tasas municipales o conceptos ajenos al servicio en las facturas de luz y gas. La única excepción permitida para las boletas de los usuarios finales será el cobro del alumbrado público local.

Prórroga en renovables y fin de incentivos petroleros

La media sanción extiende por veinte años los beneficios fiscales para proyectos de fuentes renovables de la Ley 27.191.

El nuevo plazo de vigencia se prolongará desde finales de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2045. Además, se autoriza la cesión de contratos a terceros para garantizar la finalización de las obras en ejecución.

En materia de gas natural, las empresas podrán trasladar automáticamente a la tarifa los costos de adquisición competitivos.

“El objetivo de este cambio normativo es transparentar el precio de compra del fluido en el componente final de la factura”, señaló el proyecto.