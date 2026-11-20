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El secretario de Estado de Comercio de Santa Cruz, Paulo Lunzevich, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos sobre la participación provincial en la feria Argentina Alimenta 2026. Acompañado por 14 productores locales de distintos rubros, detalló la oferta exportable que se presentó para abrir nuevas plazas comerciales a nivel nacional e internacional.

La comitiva incluyó el sector frutícola con la cereza de Los Antiguos, que cuenta con el diferencial de la certificación de denominación de origen obtenida este año. También participaron frigoríficos con carne ovina y de guanaco, y empresas pesqueras con merluza, salmón, trucha, langostino, centolla y la línea de kanikama de Santa Elena.

A esa oferta tradicional se sumaron productos con valor agregado como licores, blends de té elaborados en la zona norte, miel emulsionada con calafate, cookies patagónicas y aguas naturales. “Fuimos con aguas minerales y aguas saborizadas que fueron la sorpresa en muchas cosas. Hoy, en esta crisis de aguas procesadas, llegar al mercado con aguas naturales y de la Patagonia fue algo que llamó mucho la atención y fue muy consultado”, señaló Lunzevich.

Los productos santacruceños que fuerpn presentados en el evento alimenticio. FOTO: GOBIERNO

Escala productiva

Consultado sobre la posibilidad de abastecer grandes cadenas comerciales, explicó que la escala provincial orienta la estrategia hacia segmentos específicos. “El problema que tenemos para hacer un producto de consumo masivo es que tenemos un problema de productividad y de recursos. Lo estamos logrando de alguna manera con la merluza, que sí se está convirtiendo en un producto que puede ir a la góndola de cualquier supermercado“, precisó.

Para el resto de la producción, el objetivo son los consumidores especializados. “Nosotros necesariamente buscamos mercados de nicho porque es lo que podemos abastecer. La provincia recién está ordenando esto en los últimos dos años para que los productores tengan sus registros nacionales, puedan tener el tráfico federal y entrar a otros países. Estamos apuntando a ese tipo de público y al mercado de delicatessen porque no tenemos una escala de productividad“, afirmó el secretario.

Agua mineral, uno de los productos que serán comercializados. FOTO: GOBIERNO

Este desarrollo busca ampliar la matriz económica santacruceña. “A medida que los productos se consoliden, vamos a fortalecerlos para incrementar las líneas exportables. Es una forma de cambiar el perfil productivo de la provincia, generar oportunidades de inversión y de trabajo, y salir de la cuestión tradicional de la minería y los hidrocarburos“, sostuvo.

En esa línea de diversificación, Lunzevich se refirió al proyecto de la planta de alimento balanceado y al trabajo conjunto con el Consejo Agrario Provincial para ampliar la superficie sembrada. “Este año prevén una cosecha bastante mejor y se ha incrementado un poco la superficie. Cuando termine esta zafra va a ser su segunda cosecha y va a ser bastante superior a la primera. Es un cambio de paradigma donde no se le estaba dando mucha trascendencia a la agricultura, y es una manera de sumarnos a estos cambios de tendencia a través de la suplementación en el manejo de la ganadería“, indicó.

Contactos internacionales

Respecto a los resultados concretos en la feria, aclaró que “la gente de los blends de té logró más de nueve reuniones internacionales. Las aguas minerales y las cerezas también tuvieron una cantidad importante de consultas, y tuvimos cuatro o cinco países interesados en explorar las características y la posibilidad de empezar a trabajar con carne de guanaco“, detalló.

La feria marcó además el estreno operativo de la nueva área provincial de comercio exterior, que asistió a los empresarios en la determinación de posiciones arancelarias y condiciones de ingreso a los países interesados. Lunzevich adelantó que ya mantienen conversaciones con Marca Argentina para participar en futuras rondas de negocios con mercados regionales mientras continúan con la regularización de más productores locales.

Finalmente, el secretario vinculó estas oportunidades con el escenario económico global, tema que abordó días atrás en una reunión con el presidente de la Comisión de Comercio de Naciones Unidas. “Hoy el mundo tiene un esquema de globalización que está generando una redefinición de cómo es la competencia comercial y sobre todo la segmentación. Cuando tenés una estructura muy grande, es más difícil adaptarla a los cambios. Ahí empiezan a surgir oportunidades para mercados de nicho y para empresas más chicas que tienen una potencialidad de adaptación más rápida, con productos que tienen diferenciales por su origen o su proceso“, concluyó.