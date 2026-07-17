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El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz Jaime Álvarez encabezó en Casa de Santa Cruz una reunión de trabajo con directivos de la operadora San Antonio Internacional (SAI), histórica prestadora de servicios de la industria hidrocarburífera, que retomará sus operaciones en la provincia.

Participaron representantes de Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Patagonia Resources, Clear Petroleum, Quintana E&P, Roch SAU, Azruge S.A., Brest S.A., Venoil Energía, Ingeniería Alpa y Crown Point Energy.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Juan Schamber; el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (CASAPE), Tomás Hess; la presidenta de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los sectores Energético, Minero y Ambiental de Santa Cruz (CAPPEMA), Carina Mendoza; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; y, en representación de San Antonio Internacional, su CEO, Matías de Buján, y el director de Recursos Humanos, Nicolás Grovas.

En la mesa de trabajo, según informío Provincia, se analizaron los alcances del plan de trabajo que la compañía desarrollará en Santa Cruz, en el marco del proceso de recuperación de la actividad hidrocarburífera que impulsa el Gobierno Provincial, junto a representantes de las principales empresas operadoras, cámaras empresariales y del Sindicato del Petroleros Jerárquicos.

Inicio de las operaciones

En ese contexto, San Antonio Internacional informó que iniciará sus operaciones con un equipo perforador contratado por Crown Point – una de las compañías que ganó las licitaciones de las áreas que abandonó YPF- para la perforación de tres pozos y un equipo de workover destinado a Patagonia Resources.

SAI adelantó que participa de otras licitaciones con el objetivo de dar continuidad al equipo de perforación, incorporar un equipo de pulling y ofrecer también servicios especiales, como cementación y otras prestaciones vinculadas a la actividad de perforación.

La compañía cuenta además con dos bases operativas en Santa Cruz, ubicadas en Caleta Olivia y Las Heras, cuya reactivación será evaluada en función de la demanda de trabajo y las necesidades operativas.

Recuperación de la actividad

Esta primera etapa demandará alrededor de 60 puestos de trabajo, incluyendo el personal de apoyo de los equipos, se priorizará la contratación de mano de obra santacruceña, destacando que muchos ex trabajadores de San Antonio Internacional permanecen en la provincia y cuentan con experiencia en la operación de los equipos.

Al respecto, el ministro Jaime Álvarez destacó que “la presencia de San Antonio en Santa Cruz, es una señal concreta de la recuperación de la actividad hidrocarburífera. La incorporación de equipos responde a las inversiones comprometidas por las operadoras, y al rumbo que fijó el gobernador Claudio Vidal para impulsar la producción y el empleo en la provincia”.

San Antonio Internacional había operado por última vez en Santa Cruz en enero de 2025. Es una compañía líder en servicios petroleros en Argentina, con 65 años de experiencia en el sector energético argentino y con presencia en las principales cuencas productivas del país. Cuenta con una sólida trayectoria en perforación, workover, pulling, producción y servicios especiales, operando bajo estrictos estándares de seguridad, calidad y eficiencia.

Para Santa Cruz, su regreso representa un nuevo paso en el proceso de reactivación de la actividad hidrocarburífera que es impulsado el Gobierno Provincial, junto a las empresas operadoras y prestadoras de servicios.