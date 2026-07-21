Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, Santa Cruz participó de la “Mesa Patagónica: Encuentro Público-Privado Nación–Provincias“, un espacio de trabajo que reunió a representantes del Gobierno nacional, las provincias patagónicas y entidades rurales con el objetivo de definir acciones para fortalecer la producción ganadera de la región.

La reunión, organizada conjuntamente con las Federaciones Rurales de la Patagonia, dio continuidad a las mesas de trabajo iniciadas en 2025 y tuvo como propósito exponer la situación que atraviesa la producción ganadera patagónica y avanzar en medidas que permitan sostener la actividad, recuperar la productividad y garantizar el arraigo de los productores en el territorio.

En representación del Gobierno de Santa Cruz participaron el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el vocal por el ejecutivo Miguel O’Byrne y el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera.

Santa Cruz participó de la “Mesa Patagónica: Encuentro Público-Privado Nación–Provincias”.

Durante el encuentro, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén plantearon una agenda común con temas prioritarios para el desarrollo del sector.

Entre los principales ejes se destacó la necesidad de avanzar en medidas concretas para mitigar el impacto de los predadores sobre la producción ganadera, fortalecer las herramientas para el control de la sarna ovina mediante nuevos productos y protocolos sanitarios, e impulsar iniciativas que garanticen la continuidad de la producción ganadera en coexistencia con otras actividades productivas.

La agenda también incluyó el pedido de agilizar la liberación de los fondos previstos por la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria para las provincias afectadas por eventos climáticos, avanzar en mecanismos que mejoren la competitividad del sector mediante la compensación del IVA y garantizar el correcto funcionamiento de la obra social de los trabajadores rurales.

El encuentro tuvo como propósito exponer la situación que atraviesa la producción ganadera patagónica.

La reunión fue encabezada por los presidentes de las distintas Federaciones Patagónicas y contó con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; integrantes del Consejo Directivo de la Sociedad Rural Argentina, Cecilia Fernández Gotti, Marcelino Díaz y Flavio Figueroa; junto a productores de distintas regiones de la Patagonia.

Durante la reunión, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, también planteó la necesidad de avanzar en acciones para combatir el abigeato y fortalecer el control de la tucura sapo, dos problemáticas que afectan a la producción santacruceña.

Se planteó la necesidad de avanzar en acciones para combatir el abigeato.

Como balance del encuentro, los funcionarios nacionales recibieron los planteos de las provincias y asumieron el compromiso de avanzar en la resolución de los temas expuestos, mediante una agenda de seguimiento con actualizaciones quincenales para evaluar el progreso de cada uno de los puntos abordados.

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron la importancia de consolidar una agenda común entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado para defender la producción patagónica, promover políticas públicas acordes a la realidad de la región y fortalecer una actividad estratégica para el desarrollo económico de Santa Cruz, en línea con la decisión del gobernador Claudio Vidal de impulsar el diálogo y acompañar al sector productivo como eje del crecimiento de la provincia.