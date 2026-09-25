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La provincia de Santa Cruz dirá presente de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este medio pudo saber que el gobernador Claudio Vidal y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, formarán parte de uno de los principales espacios de promoción y generación de negocios para la actividad turística.

En este marco, La Opinión Austral realizará una cobertura especial de la feria de la mano de sus periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, quienes acercarán las principales novedades del sector y reflejarán la participación de Santa Cruz en una convocatoria que reunirá a destinos, prestadores, empresas y representantes institucionales de la Argentina y el mundo.

La edición aniversario contará con más de 1.900 expositores y delegaciones de 62 países, mientras que la organización proyecta una concurrencia superior a los 150.000 visitantes entre profesionales y público general. El encuentro ocupa actualmente cerca de 40.000 metros cuadrados, una dimensión que contrasta con sus comienzos en 1996, cuando contaba con apenas 800 metros cuadrados.

La presencia santacruceña se dará en un escenario de fuerte participación federal, con la totalidad de la oferta turística argentina representada en el predio. Para la provincia, la feria constituye una oportunidad para mostrar sus destinos y atractivos, generar contactos comerciales y fortalecer vínculos con operadores y referentes de la industria.

La Opinión Austral dialogó con la ministra Nadia Ricci en la Feria Internacional del Turismo 2025. Foto: Camila Ferrer Pose.

El encuentro fue declarado de Interés Nacional

La FIT 2026 fue declarada de Interés Nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. La resolución reconoce el papel de la exposición en la promoción de destinos, la generación de negocios y la articulación de los distintos integrantes de la cadena de valor turística, además de destacar su alcance federal e internacional.

Nuevas tendencias, negocios y promoción de destinos argentinos

La programación incorpora este año nuevos espacios vinculados con las tendencias del sector. FIT Tech concentra propuestas relacionadas con inteligencia artificial, sostenibilidad e inversiones, mientras que FIT Food & Market, FIT Outdoor, FIT Fashion & Travel y FIT Cruceros amplían la oferta temática destinada a los distintos perfiles de viajeros.

Entre las actividades centrales figura el Foro Internacional de Turismo Deportivo, organizado junto a ONU Turismo, que contará con referentes internacionales y tendrá como cierre la participación del exbasquetbolista Luis Scola. En el segmento gastronómico, el VI Campionato Scuola Pizzaioli reunirá a representantes de diez países, quienes competirán ante un jurado internacional.

República Dominicana, en tanto, será el País Invitado de Honor de esta edición y dispondrá de un espacio exclusivo de 400 metros cuadrados para presentar sus propuestas hoteleras, culturales y de playa. Durante el fin de semana, la feria permanecerá abierta al público de 14 a 21 horas. Las jornadas del lunes y martes estarán destinadas al ámbito profesional, con Rondas de Negocios y distintas herramientas de vinculación entre la oferta y la demanda.

A tres décadas de su creación, FIT se consolidó como un punto de encuentro para provincias, municipios, agencias, operadores, establecimientos hoteleros, empresas de transporte, instituciones y desarrolladores tecnológicos. La edición 2026 volverá a poner en escena la diversidad turística argentina y abrirá nuevas oportunidades para los destinos que buscan ampliar su proyección nacional e internacional.

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