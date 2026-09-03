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Santa Cruz Puede S.A.U. informó este jueves 3 de septiembre que se encuentra desarrollando una instancia de diálogo con el grupo empresario que gestiona las farmacias Autofarma, en el marco de las negociaciones que se llevan adelante por la situación de la firma.

A través de un comunicado difundido por su directorio, la empresa estatal señaló que las conversaciones tienen como principales objetivos preservar las fuentes de trabajo y garantizar la continuidad laboral de los trabajadores vinculados a la actividad, además de asegurar el abastecimiento de medicamentos para los clientes.

“Las conversaciones continúan en curso. Una vez definidos los resultados, la empresa comunicará oportunamente las decisiones adoptadas”, indicó Santa Cruz Puede.

La compañía también destacó la “buena predisposición” de las partes involucradas para encontrar alternativas que permitan alcanzar una solución que contemple tanto la situación de los trabajadores como la continuidad de la prestación del servicio.

Conflicto laboral y la audiencia

La novedad se conoce en el marco del conflicto generado por el cierre definitivo de Autofarma, cuyos trabajadores permanecen a la espera de una resolución sobre los salarios adeudados y una eventual continuidad laboral mediante la absorción del personal por parte de un nuevo grupo empresario.

En la última audiencia realizada ante el Ministerio de Trabajo, la dirigencia de la Asociación de Empleados de Farmacias de la Zona Austral (ADEFZA) había señalado que todavía no existían definiciones concretas sobre el futuro de los trabajadores. En ese encuentro también se abordaron los adelantos de haberes adeudados y las gestiones vinculadas a una posible absorción de los empleados.

Los trabajadores aguardaban además la liquidación de fondos correspondientes a la obra social de los estatales de Santa Cruz para poder cobrar parte de los salarios pendientes. Según se había informado, los datos bancarios de los empleados ya habían sido elevados y el pago quedaba sujeto a un trámite administrativo.

Otro de los puntos planteados durante las negociaciones fue la situación de quienes habían enviado telegramas laborales considerándose despedidos. La dirigencia sindical había indicado que, si finalmente se concreta una absorción del personal, esos trabajadores podrían tener la posibilidad de rever esa decisión y optar por conservar sus puestos.

En este escenario, la nueva comunicación de Santa Cruz Puede S.A.U. representa un avance respecto de las conversaciones que se venían desarrollando, aunque todavía no implica un acuerdo definitivo ni confirma el traspaso de las farmacias o la incorporación efectiva de los trabajadores.

Desde la empresa estatal remarcaron que la instancia de negociación continúa abierta y que las decisiones serán comunicadas una vez que finalicen las conversaciones y se definan sus resultados. “Santa Cruz Puede S.A.U. reafirma su compromiso con el sostenimiento del empleo, el acceso a los medicamentos y el cumplimiento de la función social de las farmacias”, concluyó el directorio.