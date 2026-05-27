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La Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió una nota formal de la Cámara de Diputados de La Pampan para avanzar en la regularización de sus autoridades y actividades parlamentarias, de acuerdo con el reglamento vigente.

El texto fundamenta el pedido atento al tiempo transcurrido sin convocatoria a sesiones y considerando el vencimiento del periodo de las autoridades actuales. Según se remarcó, resulta indispensable garantizar la continuidad administrativa y parlamentaria del cuerpo legislativo de la región.

El estatuto establece claramente la rotación sucesiva de la presidencia entre las provincias que la integran, como así también la duración temporal de los mandatos. Por este motivo, La Pampa solicitó a Santa Cruz convocar a una sesión del Parlamento Patagónico para normalizar la situación de conducción.

Traspaso congelado desde fines de 2024

La petición fue formulada con el objetivo de fortalecer el Parlamento Patagónico, entendiendo que el espacio representa la defensa común de los intereses de las provincias patagónicas. El conflicto se originó debido a que a Santa Cruz se le venció la presidencia a fines del año 2024.

Ya estaba establecido que se debía realizar el traspaso del mando a La Pampa, provincia a la cual le corresponde ejercer la gestión desde el año 2025 hasta el año 2027. Sin embargo, la entrega de la conducción no se concretó, a pesar de existir un pedido explícito realizado por tres provincias de la región. Ante esta situación, La Pampa reclama formalmente la sesión.

La diputada de La Pampa María Luz Alonso reclamó el traspaso de la presidencia del Parlamento Patagónico.

Reclamo

El conflicto fue expuesto en la ciudad de Santa Rosa por la diputada provincial María Luz Alonso, quien se desempeña como presidenta de la Comisión del Parlamento Patagónico de la Legislatura pampeana, según consignó “El Diario de La Pampa”.

La Pampa asegura que ya le corresponde asumir la presidencia del organismo regional, pero denuncia que Santa Cruz —actual titular del Parlamento Patagónico— todavía no convocó a la sesión formal necesaria para entregar el mando. Según explicó Alonso, el reglamento del organismo establece que este año la conducción debe pasar a manos de su provincia.

“Necesitábamos que la anterior presidencia, ya con mandato vencido, convocara una sesión del Parlamento Patagónico simplemente para hacer la cuestión formal del traspaso”, explicó Alonso.

La Cámara de Diputados de Snata Cruz trató la solicitud de La Pampa.

Modalidad

La formalidad del traspaso de mando incluye detalles tanto institucionales como simbólicos: se deben entregar las actas, la documentación y las banderas del organismo regional.

Desde La Pampa aseguraron que existieron conversaciones previas con las autoridades santacruceñas, pero advirtieron que hasta el momento no tuvieron resultados positivos. Por esta razón, ahora buscarán el apoyo del resto de las legislaturas patagónicas para presionar en conjunto por la convocatoria. “No podemos hacer el traspaso de facto”, resumió Alonso.