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El secretario general de UPCN Santa Cruz, Marcos Bellio, brindó una entrevista en LU12 AM680 y analizó los planes d lucha que llevan adelante, el pedido de paritaria salarial y la posibilidad que el Gobierno Provincial salga a los mercados internacionales a tomar deuda.

Confirmó que el gremio sostiene un plan de lucha desde hace un mes y medio, mien tras que esta semana se profundizaron con paros de 96 horas. La protesta abarca a la administración central, salud, educación y municipios, ante una crisis que calificó como “algo que ya no podemos sostener”.

Detalló que los “sueldos actuales oscilan entre los $800.000 y $1.800.000″, montos que están “por debajo de la canasta de alimentos”. Describió un escenario en el que los trabajadores viven en un círculo de deuda permanente.

“Los estatales están pagando una tarjeta con otra. Ya usan las carteras virtuales para pedir préstamo de una a la otra”, relató el referente gremial.

En el sindicato se incrementaron los pedidos de auxilio para compras básicas. “Vienen para pedir descuentos por planilla que tenemos con pollería, o porque se le rompe un electrodoméstico importante; ni siquiera porque quieren comprar algo de lujo“, explicó. Ante esta urgencia, Bellio fue categórico: “Necesitamos un aumento urgente, no damos más”.

El Ministerio de Economía de Santa Cruz.

Tomar deuda

Respecto a la posibilidad de que Santa Cruz tome deuda externa, UPCN manifestó un apoyo total si esa es la condición para lograr paritarias. El dirigente fue contundente al separar la gestión política de la necesidad del trabajador: “Si la Provincia entra en deuda o no, no es algo que al trabajador le interese. Esto es un tema político. Si es el paliativo para tener paritarias, que lo hagan“, dijo el dirigente a la “Decana de la Patagonia”.

Asimismo, minimizó los riesgos de un endeudamiento en moneda extranjera, argumentando la capacidad productiva de la región. “La provincia trabaja en dólares, tiene dólares, no es una provincia que no los recibe”, afirmó. Para el gremio, aunque los préstamos “no son buenos políticamente en ningún lado”, en la coyuntura actual representan “la única salida”.

Recordó que provincias como Chubut, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe ya han emitido bonos o tomado préstamos.

Mencionó que en Santa Cruz se baraja una cifra de 500 millones de dólares con un esquema financiero que daría aire a las cuentas públicas. Según su análisis, se pagarían intereses durante 3 o 4 años de gracia antes de empezar a cancelar el monto original.

La ingeniería financiera discutida con el Ejecutivo busca que el dinero del préstamo se use para financiar obras públicas. Esto permitiría liberar los fondos que actualmente se direccionan a infraestructura para aplicarlos al “universo del trabajador de administración pública”. Esto incluye específicamente a la policía, docentes, personal de salud y toda la administración central.

Resoluciones

Bellio pidió a la dirigencia que resuelva sus conflictos internos para avanzar en una solución. “Quienes tengan problemas políticos les pedimos que lo resuelvan, que se junten, se tomen unos mates y saquen esto adelante”, reclamó. También criticó la rigidez de las negociaciones actuales: “Las paritarias vienen con un porcentaje y no se mueven más de uno o tres nunca. Hay que ser realista”.

Por último. el dirigente de UPCN dijo que en la próxima semana continuarán las medidas de fuerza a la espera de una pronta convocatoria a paritarias.