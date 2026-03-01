Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, se refirió al escenario político y económico de la provincia previo el mensaje del gobernador Claudio Vidal y destacó la necesidad de consolidar una nueva etapa de gestión con más diálogo, dinamismo y cercanía con los vecinos.

El legislador aseguró que los próximos dos años serán claves para concluir procesos iniciados en 2023 y avanzar en una agenda enfocada en la reactivación productiva y el acompañamiento social en un contexto nacional complejo.

“Necesitamos mucho dinamismo y diálogo”

Aberastain remarcó que la provincia atravesó años difíciles marcados por una coyuntura nacional adversa. “Nos tocó sortear una coyuntura nacional muy compleja y va a seguir siéndolo”, afirmó, y sostuvo que frente a ese escenario es indispensable fortalecer el consenso político.

En esa línea, valoró los cambios en el Gabinete provincial, entre ellos la asunción de Pedro Luxen como jefe de Gabinete, como parte de una estrategia para reimpulsar la gestión.

“Va a ser una nueva dinámica para esta etapa del Gobierno y necesitamos mucho dinamismo, mucho diálogo y entender que muchas cuestiones son transversales a todos los espacios políticos e ideologías, que es la necesidad de los santacruceños”, sostuvo.

Acompañamiento legislativo y cercanía con el vecino

De cara al trabajo parlamentario, el presidente del bloque oficialista adelantó que la prioridad será acompañar al Ejecutivo para atravesar la coyuntura nacional. “Muchas de las medidas que se toman a nivel nacional repercuten directamente por la estructura y cómo está planteada la provincia hace muchísimos años”, explicó.

Por eso, anticipó una fuerte tarea legislativa y territorial. “Va a requerir de mucho trabajo legislativo, pero acá lo más importante es estar atento a la necesidad, hacer mucho territorio y estar muy cerca del vecino. Parecen palabras que siempre se repiten, pero hoy es más importante que nunca”, enfatizó.

Además, aseguró que desde su rol buscará acortar los tiempos administrativos. “Voy a estar muy cercano al Poder Ejecutivo en la diaria para acortar los tiempos de la burocracia y de la política y estar más cerca del vecino”, señaló.

Reactivación de represas, petróleo y minería en Santa Cruz

En cuanto al panorama económico, Aberastain destacó que comienzan a verse resultados en sectores estratégicos para Santa Cruz. “Se viene la reactivación de represas que está comenzando, está comenzando a reactivarse la actividad petrolera en zona norte y la minería que acaba de tener su primer RIGI santacruceño, lo cual es muy promisorio para la provincia”, detalló.

Si bien reconoció que “la necesidad es mucha” y que la realidad social es compleja, consideró que la provincia está en condiciones de consolidar los procesos iniciados en los últimos dos años.

“Se vienen cosas buenas que costó mucho construir y este va a ser el año para concluir con todos esos procesos”, concluyó, marcando el horizonte político y productivo para la etapa que se abre en Santa Cruz.