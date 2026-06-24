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El diputado provincial Santiago Aberastain destacó el anuncio de inversión superior a los $1.000 millones destinado a la puesta en valor del aeródromo de Puerto Deseado, en el marco de una mesa de trabajo encabezada por el gobernador Claudio Vidal junto a autoridades provinciales y municipales.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 24 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En diálogo con LU12 AM680, el legislador remarcó que el objetivo central de la iniciativa es recuperar la conectividad aérea en la localidad portuaria.

“Acá el objetivo es justamente poder retomar los vuelos comerciales, que es un sueño postergado de más de 20 años”, expresó Aberastain.

Un aeródromo clave en recuperación

El proyecto contempla la primera etapa de puesta en valor del aeródromo local, que incluye la recuperación del cerco perimetral —actualmente deteriorado por el paso del tiempo y hechos de vandalismo—, además de obras de infraestructura y equipamiento de seguridad exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), como la incorporación de un escáner de rayos X.

Sobre la situación actual del predio, Aberastain fue contundente: “El aeródromo es pequeño y a lo largo de estos años ha sufrido un montón de vandalismo, robos del cercado perimetral que permanentemente sucede”, explicó.

También se prevé la instalación de una base de abastecimiento y almacenamiento de combustible, un elemento considerado estratégico para garantizar la operatividad y la regularidad de futuras frecuencias aéreas.

El financiamiento de la obra proviene del Fondo UNIRSE, integrado por aportes de responsabilidad social empresaria del sector minero, mientras que la ejecución estará a cargo del Municipio de Puerto Deseado, con supervisión y acompañamiento del Gobierno provincial.

Conectividad y desarrollo productivo

Aberastain subrayó que la falta de conectividad aérea afecta directamente al desarrollo económico de la región, especialmente por la dependencia de la Ruta Nacional N°3, que obliga a desvíos de más de 120 kilómetros para acceder a la localidad.

En ese sentido, destacó que la recuperación del aeródromo no solo impactará en la vida cotidiana de los vecinos, sino también en sectores estratégicos como la pesca y la minería, que requieren mayor eficiencia logística para el traslado de personal y recursos.

Incluso recordó que en años anteriores el aeródromo fue utilizado por vuelos charter vinculados a la actividad minera, lo que demostró la viabilidad operativa del espacio aun en condiciones limitadas.

El diputado subrayó que la conectividad aérea es fundamental para revertir las dificultades de acceso que tiene Puerto Deseado, especialmente por su ubicación respecto a la Ruta Nacional N°3.

“Puerto Deseado tiene un problema de su génesis, que es la lejanía con la Ruta 3”, señaló, y agregó que el desvío de acceso encarece la logística y limita la llegada de empresas y turistas.

En ese sentido, afirmó: “La conectividad aérea es desarrollar el futuro de nuestra localidad”.

Aberastain también destacó que la reactivación del aeródromo tendrá impacto directo en las principales actividades económicas de la región.

“Somos un pueblo pesquero, pero también minero, y son dos actividades que se pueden ver muy beneficiadas del tránsito aéreo que hoy no lo tienen disponible”, sostuvo.

Potencial turístico y mirada regional

El legislador también puso el foco en el potencial turístico de Puerto Deseado, al que definió como un destino con recursos naturales y patrimoniales de alto valor, pero aún subexplorado.

Entre los atractivos mencionó la Isla Pingüino, la Ruta de Charles Darwin y la riqueza de su biodiversidad costera, elementos que —según planteó— podrían posicionar a la localidad dentro de un circuito turístico provincial más amplio.

En esa línea, sostuvo que la conectividad aérea es una condición necesaria para integrar a Puerto Deseado con otros destinos de Santa Cruz, como El Calafate, fortaleciendo así un esquema de desarrollo turístico regional.

Ejecución y próximos pasos

Según se informó, la obra ya cuenta con financiamiento asegurado y el convenio firmado entre las partes. En esta etapa, el Municipio avanzará con la elaboración del proyecto ejecutivo, los pliegos licitatorios y el llamado a licitación para dar inicio a los trabajos.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta intervención forma parte de un plan más amplio de mejora de la infraestructura aérea en distintas localidades santacruceñas, con el objetivo de fortalecer la integración territorial.

Un debate abierto sobre el financiamiento

El esquema de financiamiento a través del Fondo UNIRSE reabrió además el debate sobre el rol de otros sectores productivos en el aporte al desarrollo local, más allá de la minería.

En ese sentido, se mencionó la discusión sobre la participación de la actividad pesquera, fuertemente instalada en Puerto Deseado, como parte de mecanismos de responsabilidad social empresaria que podrían ampliarse en el futuro.

Con esta inversión, Puerto Deseado busca recuperar una infraestructura estratégica largamente postergada y volver a posicionarse en el mapa aéreo de la provincia, con la expectativa de reactivar vuelos comerciales después de dos décadas de inactividad.